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    武漢肺炎》林書豪籲「戰勝黑暗」 網笑回：中國武漢肺炎

    前NBA球星林書豪（見圖）近日不滿媒體使用「武漢肺炎」一詞，強調是「種族歧視」，並稱充滿「反華情緒」，他13日在臉書發文，引用聖經呼籲「戰勝黑暗」。（圖擷取自IG）

    前NBA球星林書豪（見圖）近日不滿媒體使用「武漢肺炎」一詞，強調是「種族歧視」，並稱充滿「反華情緒」，他13日在臉書發文，引用聖經呼籲「戰勝黑暗」。（圖擷取自IG）

    2020-04-14 00:34:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎遍及世界各國，前NBA球星林書豪近日不滿媒體使用「武漢肺炎」一詞，強調是「種族歧視」，並稱充滿「反華情緒」，他13日在臉書引聖經呼籲「戰勝黑暗」，引來許多台灣網友笑回「好的，中國武漢肺炎」。

    綜合媒體報導，效力於中國CBA的台裔美籍球員林書豪上月曾數度發文，怒批美國媒體將武漢肺炎稱為「武漢病毒」，認為是「反華情緒」以及「對亞裔的歧視」，引起各界爭議與質疑。

    林書豪13日晚間在臉書發文指出，「我知道有些人希望在這篇文章中看到國與國之間的對立」，東方對西方，希望這篇文章與政治有關，左派對右派，但對他來說，現在所經歷的一切，是一場關於「黑暗與光明」的對決。

    林書豪在文中引述聖經《約翰福音》表示，「光照在黑暗裡，黑暗卻無法勝過光」；他並稱，「如果讀完這篇文章之後你只看到了種族歧視，那麼我的訴求就算失敗了」。

    針對林書豪避談中國與政治，還呼籲大家「攜手同心成為衝破黑暗的那道光」，台灣網友們紛紛留言提醒「可是瑞凡事實上是他媽中國虛報，然後你要跟我說要一起團結對抗？」、「中國政府這次惡劣成這樣然後叫我們不要政治化」、「好的，中國武漢肺炎」、「豪哥，小粉紅不夠泰國人打了，快去幫手啦」。

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