代言詛咒？成龍高喊「中國加油」 中網友：這下慘了

香港影星成龍（見圖）近期露臉替中國喊加油，卻讓不少中國網友膽戰心驚。（圖取自成龍微博）

2020-04-14 01:13:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續防堵武漢肺炎疫情蔓延之際，不少「愛國藝人」紛紛現身喊「祖國加油」，不料近期影星成龍也錄製雙聲道影片喊「中國加油」，讓許多中國網友捏冷汗直言「這下慘了」，原來這與傳聞中他在中國的「代言詛咒」有關。

成龍3日透過微博、Instagram錄製中、英雙語影片，他表示：「大家好，我是成龍，我知道現在對每個人來說都是非常困難的時刻，我們都面臨著同樣的問題，新型冠狀病毒肺炎，遵守政府的指示是非常重要的，和家人留在家裡，避免不必要的出門，如果一定要出外或者是工作，記謹（疑口誤，謹記）一定要戴上口罩，常常洗手，保護好自己就是保護你的家人，大家要注意安全，一定要堅強，我堅信明天一定會更好，中國加油，世界加油，加油！」

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成龍PO出的兩部影片立刻引發中國網友議論紛紛，不少中國網友留言感謝「好溫馨，龍哥不為錢，向世界說了實話」、「太感動了，中國加油！」，但也有不少網友指出「謝謝龍哥代言新冠肺炎（武漢肺炎），中國倒大楣了！」 、「他挺誰誰死！」、 「這個掃把星，他一說話就帶災！」

據了解，中國網友提到的是成龍過去在中國的「代言黑歷史」，成龍過去曾代言中國電腦品牌「小霸王」，結果該公司倒閉收場；代言「愛多牌」VCD播放器，該公司總經理坐牢；代言「霸王」中藥洗髮液，被驗出有致癌物；擔任中國反毒形象大使，兒子房祖名卻被抓到吸食大麻；如今出面喊「中國加油」，令許多中國網友不寒而慄。

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在 Instagram 查看這則貼文 中國加油！世界加油???????? Jackie Chan 成龍（@jackiechan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 上午 6:00 張貼

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