五毛早已變七、八毛！傳中國網軍4月加薪14.3％

2020-04-14 00:31:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國「五毛」網軍近期傳出調薪消息，據說，4月8日評論每則文章可領0.7人民幣（約台幣2.98元），4月9日每篇可拿0.8人民幣（約台幣3.41元），調幅約14.4%，令台灣網友感到不可思議，但消息未經中國官方證實。

中國「五毛」網軍泛指中國僱用的網路評論員，《環球時報》指出，最早在中國前領導人胡錦濤執政的2005年4月，江蘇省宿遷市委宣傳部在招聘了首批26名網路評論員；2004年10月開始，中共湖南省長沙市委宣傳部的網路評論員薪資曝光，每月底薪600元，每篇加5毛錢，普遍被認為是「五毛」一詞的由來。

推特、臉書近期流傳的中國五毛網軍薪資單可見，4月8日當天網軍每「讚」1篇文章，可獲得0.7人民幣，到了4月9日價位竟調升約14.3%，每「讚」1篇文章可獲得0.8人民幣，而推特上也流出五毛網軍翻拍的微信訊息，內容顯示「接上級部門通知，要求各單位，所有人對該微博進行點讚」，要將1支美國民眾介紹紐約疫情的影片衝上微博熱搜榜。

中國官方目前並無證實此消息，但不少台灣批踢踢實業坊（PTT）鄉民發現，從2004年至今，中國網軍薪資漲幅達60%，鄉民們留言表示，「扣掉RMB貶值差不多還是五毛吧」、「通貨膨脹真嚴重」、「籠的傳人加薪哩，恭喜，可以成為支八毛」、「人家正牌網軍每篇有七毛可領，這邊無牌426助紂為虐卻沒錢賺」。

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