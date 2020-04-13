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首頁　>　國際

武漢肺炎》首都封鎖悶壞了！ 奈及利亞人跑到高速公路運動

2020-04-13 23:57:02
奈及利亞首都阿布賈高速公路可見外出運動人潮。（路透）

奈及利亞首都阿布賈高速公路可見外出運動人潮。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞首都阿布賈（Abuja）長達2週封城令在今（13）日結束，當局尚未宣布是否延長禁足令，但不少悶壞的民眾跑到高速公路上運動，儘管該國總統布哈里（Muhammadu Buhari）前天呼籲民眾若非必要不要外出。

綜合外電報導，素為國際田徑競賽常勝軍搖籃的奈及利亞，首都阿布賈因為疫情已幾乎不見機車、汽車及公車等交通工具。過百位民眾看似幾乎不擔憂疫情而跑出門運動，在阿布賈主要高速公路上仰臥起坐、慢跑或短跑。

一名民眾布撒由（Akinyemi Busayo）向外媒表示：「因為封城，我們只能待在家裡，什麼事也不能做，沒有工作、沒有食物，什麼都沒有，所以來到這裡運動，免得在家坐著坐著就胖了。」

奈及利亞首都阿布賈無車的高速公路不少民眾在運動。（路透）<br /><br /><p>

奈及利亞首都阿布賈無車的高速公路不少民眾在運動。（路透）



現場也有學生薩本那（Agboola Sabinat）仍擔心疫情，只是認為所在區域還未開始流行，因而決定出門運動。他說：「每個人都嚇得發愣，像我媽也很怕。她也告誡我每個人應該沒事千萬別出門，保持冷靜等。但我做不到。」

奈及利亞總統布哈里上月29日首度透過電視向民眾宣布武漢肺炎封城令，首都阿布賈自上月31日封城。奈及利亞目前武漢肺炎確診人數為323人、10人死亡；另也有85位病患痊癒康復。

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