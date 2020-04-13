武漢肺炎》速度快4至10倍！以色列全新檢測法便宜不失準

昨（12）日，以色列專家宣布，他們已研發出，「更快速」、「成本更低」且「精準」的全新病毒檢測方法。圖為示意圖，與當事新聞無關。（歐新社）

2020-04-13 22:38:19

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情爆發初期，由於難以進行病毒檢測，導致許多染疫者未能及時就醫，全球專家也致力於研究新的檢驗方法，昨（12）日，以色列專家宣布，他們已研發出，「更快速」、「成本更低」且「精準」的全新病毒檢測方法。

綜合外媒報導，這樣最新的病毒檢驗方法由以色列希伯來大學生命科學研究所教授弗瑞德曼（Nir Friedman）以及神經科學研中心哈維夫博士（Naomi Haviv）共同成立的實驗室於12日提出，有別於原先提取受檢者「拭子樣本」中核糖核酸（RNA）分子檢查是否含有病毒RNA，採用「磁珠式數位微流體免疫分析裝置」進行病毒檢測。

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哈維夫指出，「磁珠式數位微流體免疫分析裝置」的主要材料為磁珠，可以自動進行，因此，能更有效率的從拭子樣本中提取RNA，速度為目前檢測方法的4至10倍，除磁珠能重複使用外，其它材料也無須外求，在以色列就能買到、價格也相對便宜。

弗瑞德曼提到，他們已使用此檢驗方法對哈達薩醫療中心（Hadassah）提供的數百個樣本進行檢驗，最終2種檢驗結果「完全符合」，並指出，他們已經開始著手研發可以同時檢驗1.5萬份樣本的檢驗儀器。

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