武漢肺炎》英國疫情肆虐 醫師：政府給錯誤隔離資訊

英國民眾收到政府通知隔離的信件，許多卻是錯誤百出。（路透）

2020-04-13 23:41:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情肆虐，各國政府會要求感染機率大的民眾進行居家檢疫。但英國的家庭醫學科醫師（又稱全科醫師）卻警告，該國各地許多民眾從官方得到關於隔離的錯誤資訊，甚至有些被錯誤通知必須隔離12週。

《衛報》報導，上月英國政府宣布將於3月29日前聯繫150萬人，通知他們為「極可能感染武漢肺炎的一群」，並需在家中隔離12週。但許多家庭醫學科醫師擔心政府數據可能沒有適時更新，因為越來越多民眾打電話詢問：「不知道為什麼會收到簡訊或信件。」而感染的高風險族群則抱怨沒有收到任何消息。

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倫敦醫師席爾曼（Francesca Silman）指出，她認識的人中，應該進行隔離的有些尚未收到通知，有些則在這幾天才得到訊息。她說：「我想國家醫療保健署（NHS）應該是認為家庭醫學科醫師有辦法做出診斷。」並補充：「但診斷會被拒絕。民眾會想以政府寄送的信件為主。」

一名英國東北提賽德（Teesside）的家庭醫學科醫師提供的資料顯示，他的10名器官移植病人中，有4位沒有收到要求隔離的信件；而其他如化療、免疫系統受損、血癌的高風險感染患者，也並未在名單中。

「應被隔離者」的名單倚賴英國國家醫療保健署電腦部門「NHS Digital」數千員工手動輸入，因此容易產生錯誤。本週NHS Digital從全國家庭醫學科醫師得資料庫中提取相關數據，使原先只有90萬人的名單，增加了40萬人。

英國皇家全科醫師學會（RCGP）表示，若民眾認為自己應被隔離卻未被告知，或收到錯誤的信件、簡訊，則應聯繫家庭醫學科醫師或醫學專家，以他們的指示與意見為主。該學會主席馬歇爾（Martin Marshall）承諾，他們正與衛生部門共同研討，提高名單的準確度。

英國至今累計已超過8萬4000人確診，其中逾1萬人病故。

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許多家庭醫學科醫師指出越來越多民眾打電話詢問，不知道為何會收到簡訊或信件，而相對高風險的族群則抱怨沒有收到任何消息。（路透）

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