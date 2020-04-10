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    法國醫師工會估算 約160萬法國人染疫

    法國自由執業全科醫師工會（MG France）根據醫師報告推測，法國6700萬人口之中，迄今可能已有超過160萬人感染新型冠狀病毒。（路透資料照）

    法國自由執業全科醫師工會（MG France）根據醫師報告推測，法國6700萬人口之中，迄今可能已有超過160萬人感染新型冠狀病毒。（路透資料照）

    2020-04-10 15:34:38

    〔中央社〕法國自由執業全科醫師工會（MG France）根據醫師報告推測，法國6700萬人口之中，迄今可能已有超過160萬人感染新型冠狀病毒。

    法國自由執業全科醫生工會發表聲明說，全國2048名成員完成線上調查，回報在3月17日到4月3日間，有約5萬6154名病人出現冠狀病毒感染症狀。

    法新社報導，工會從這些數據推估，這段期間法國約有167萬人感染。這代表法國有近2.5%的人口染疫。

    法國自由執業全科醫師工會主席巴蒂斯通尼（Jacques Battistoni）在記者會上說：「顯然，這只是推算數據。」他還說，這樣的預測是僅根據出現症狀的患者推測出來的，沒有包含無症狀的病毒帶原者。

    他說：「不過，這讓我們對染疫規模有些認知。」

    根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，法國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例累計11萬8783例，死亡病例為1萬2228例。

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