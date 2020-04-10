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    武漢肺炎》泰國也在蒸口罩！科學粉專分享唐鳳教學

    行政院科技政務委員唐鳳推出多國語言的「電鍋乾蒸口罩」教學影片，圖為中文版。（圖擷取自臉書）

    行政院科技政務委員唐鳳推出多國語言的「電鍋乾蒸口罩」教學影片，圖為中文版。（圖擷取自臉書）

    2020-04-10 14:23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，重要防疫物資口罩的再利用也成為熱門話題。近來，行政院科技政務委員唐鳳陸續推出多國語言的「電鍋乾蒸口罩」教學影片，連泰國科學粉專也轉發。

    泰國科學粉專「哦，Jet老師是這樣的」（อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์）於上週三（1日）發文表示，台灣的數位政委唐鳳發布了1支短片建議民眾可以把口罩放進電鍋裡乾蒸消毒，中山醫學大學副教授賴全裕也做過相關實驗，證實外科口罩經過乾蒸以後過濾效果還能維持99%，但是消毒越多次，就會越下降，建議不要超過5次。

    該粉專也提醒泰國民眾，很多人在操作過程中直接將口罩放入內鍋，導致口罩碰到高溫的鍋壁而融化，應該在內鍋裡面放置鍋架，把口罩擺好，再蓋上外鍋蓋，按下加熱開關後，等待大約3分鐘開關自動跳起，再靜置5分鐘即可。另外，粉專也指出，這個消毒方法僅限必要時才使用，每個電鍋的設計也不同，要多注意。

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