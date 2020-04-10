譚德塞挫咧等？美參議員去函要求他到國會作證

WHO秘書長譚德塞近日成為眾矢之的。（路透）

2020-04-10 11:09:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，主導防疫的世界衛生組織（WHO）及其秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）成眾矢之的，屢遭外界質疑親中導致防疫決策錯誤百出。對此，美國參議員就防疫缺失一事，已正式要求譚德塞到美國會作證。

美國參議院外交委員會成員楊恩（Todd Young）給譚德塞的信件中，批評WHO在疫情爆發之初為中國護航，且對中國政府提出的數據照單全收，「中國政府的體系是失敗的，且是經過美國情報機構認證的失敗，精確的疫情數字對防範武漢肺炎來說至關重要。」

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楊恩在信中正式要求譚德塞到參院外交委員會作證，來釐清美國人提供給WHO的納稅錢是如何遭到浪費。楊恩在受訪時表示，鑑於美國是WHO最大金主，譚德塞應會出席聽證會，還強調他對於WHO的表現和反應既無感又憤怒。

美國政府近日將砲火對準WHO，總統川普先是在推特與白宮記者會上表明WHO的經費大多由美國出資，卻非常以中國為中心、總是站在中國那邊，並揚言美國會檢視、考慮凍結向WHO繳納的會費及捐贈。

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