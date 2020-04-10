葉委員快看！氣炸鍋如何消毒口罩 泰國教授示範影片曝光

泰國教授拍攝教學影片。（圖擷取自臉書）

2020-04-10 12:45:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉毓蘭於週三（8日）質詢時，自曝用氣炸鍋加熱口罩，差點引發火警，引發各界議論。其實，上週五（3日）泰國朱拉蓬公主醫學院（Princess Chulabhorn College of Medical Science）教授吉拉馮（Jiraphon Laothamat）就有上傳教學影片，還是依據美國史丹佛大學的研究，以攝氏70度「氣炸」N95口罩30分鐘，以延長口罩的使用壽命。

根據《史丹佛日報》報導，一組史丹佛大學的研究團隊使用「大腸桿菌」進行消毒實驗，發現若將N95口罩置於攝氏75度的高溫下超過30分鐘，口罩還能保有近96%的阻隔率，最多可以用相同方式消毒口罩20次。對此，史丹佛大學華裔材料科學專家崔屹（Yi Cui）指出，若以攝氏60度消毒30分鐘，就能有效殺死SARS病毒，因此該實驗方法對消除新冠病毒具「高度可能性」。

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不過該研究團隊也強調，相關實驗僅以熔噴不織布材質的N95口罩做測試，沒有測試其他材質的口罩，下一步將尋求合作夥伴，爭取使用COVID-19的樣本再度進行實驗，也提醒大家這個研究還在進行中，未來將獲得更多結果。

另外，泰國朱拉蓬公主醫學院教授吉拉馮也依據該實驗，拍攝影片教學用氣炸鍋消毒口罩，不過吉拉馮把氣炸鍋的溫度設定在攝氏70度，遠低於可能致燃的高溫。中山醫學大學副教授賴全裕先前也曾提醒民眾，電鍋乾蒸的升溫模式和氣炸鍋不同，電鍋升溫是從常溫慢慢升高到攝氏110度後又降溫，不是持續維持在110度，如果要使用其他家電，要能模擬電鍋模式才可以用在口罩上。

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