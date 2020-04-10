武漢肺炎》學起來！疫情擴散期間 美發布CPR最新指南

美國心臟協會（AHA）提供了武漢肺炎疫情期間的CPR臨時指南，以免在救人的同時急救人員也感染了新型冠狀病毒。CPR示意圖。（彭博）

2020-04-10 10:10:03

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎擴散全球，過去將許多病患從鬼門關救回來的心肺復甦術（CPR）也必須做出調整了，美國心臟協會（AHA）已向急救人員提供臨時指南，以免在救人的同時自己也感染了新型冠狀病毒。

據《CNN》報導，該指南主要是針對疑似或確診武漢肺炎的成人、兒童或新生兒，目的是確保這些心臟驟停的患者在不損害救助人員安全性的情況下，還是能夠保持最大的生存機會。

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指南內容包括：前往現場或進入屋內急救的執勤人數應減少，並優先考慮為病患供氧和維持通風，以降低空氣傳播的風險。

另外，AHA仍鼓勵一般民眾對疑似患有武漢肺炎的心臟驟停者進行CPR，如果彼此之間是家人關係那更沒問題。至於若是在公共場所見到有人心跳停止，想為其CPR前最好自己先戴上口罩，同時也別忘了幫倒地待救的患者戴口罩。

CPR新指南的合著者埃德爾森（Dana Edelson）強調，儘管心肺復甦術對許多患者而言至關重要，但確實會使救援者面臨感染新型冠狀病毒的風險。因此，在收集各方專家的意見之後，希望能讓急救人員降低被傳染的可能。

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