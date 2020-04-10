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    最危險之旅！非洲猴群乘坐樹島 頂颱風橫跨大西洋抵達南美

    樹島示意圖。（擷取自YouTube。）

    樹島示意圖。（擷取自YouTube。）

    2020-04-10 12:28:31

    〔即時新聞／綜合報導〕科學家在南美洲國家秘魯的一項化石研究中發現，一群非洲猴子在約3500萬年前的一次熱帶風暴期間，曾搭乘天然木筏橫跨大西洋抵達南美，並在當地落地生根。

    根據《CNN》報導，今日發布在權威期刊《科學》（Science）雜誌的研究報告指出，一群現已滅絕、本僅分布於非洲的靈長類動物「prehistoric Ucayalipithecus」，在約3500萬年前穿越時為900英里（約1450公里）的大西洋，抵達現今的秘魯一帶，並在亞馬遜河流域定居。

    研究主要作者，南加州大學醫學院臨床綜合解剖科學教授塞弗特（Erik Seiffert）表示，對於這種飲食需求量較低的小型猿猴而言，橫渡這麼遠的距離仍極其困難，他說，過往僅有另外兩種哺乳類動物曾在大西洋沿岸成功完成這類的冒險舉動，而其跨洋的方式一直為學界熱論。

    塞弗特坦言，自己過往一直很難相信動物可以飄洋過海，但在看過巴拿馬暴雨洪流的影片後，認為這確實可能發生，他形容，「大量浮木在水流衝擊下組織成類似木筏的裝置，且樹上可能有成熟果實供猴類飲食，使其順利存活至靠岸」。

    相關影音（內文中塞弗特提及之影片）

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