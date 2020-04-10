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    武漢肺炎》全球死亡數逾10萬例！累計確診逾163萬例

    武漢肺炎疫情持續延燒。（美聯社）

    武漢肺炎疫情持續延燒。（美聯社）

    2020-04-11 01:25:00

    首次上稿 4/10 06:36
    更新時間 4/11 01:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣確診數382例，其中6例死亡，總計全球共163萬1169例確診，10萬4例死亡。

    根據《約翰霍普金斯大學》《ncov2019.live》《Worldometers》《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達81907例，死亡3336例；香港973例，死亡4例；澳門45例。

    武漢肺炎亞洲疫情一覽表
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    武漢肺炎美洲疫情一覽表
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    武漢肺炎歐洲疫情一覽表
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    武漢肺炎非洲疫情一覽表
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    武漢肺炎大洋洲疫情一覽表
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    武漢肺炎全球疫情一覽表
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    【04-10 19:04】伊朗確診今破6.8萬例 官方：逾半數患者已康復
    武漢肺炎疫情持續延燒，伊朗是中東地區疫情最嚴重的國家，伊朗衛生部今（10日）宣布，境內確診再增1972例、死亡增加122例。

    【04-10 18:39】武漢肺炎》西班牙再增4576例！累計逾15.7萬確診 1.5萬死
    西班牙官方今（10）日宣布，過去24小時武漢肺炎新增確診數為4576例，新增死亡數為605死，累計確診病例數上升至15萬7022例，共有1萬5843人喪生、5萬5568人治癒；西班牙是目前歐洲確診人數最多的國家。

    【04-10 15:33】羅斯福號航艦確診增至416例 1人昏迷急送加護病房
    美軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」爆發群聚感染，目前已有數百名官兵確診，現傳出1名士兵陷入昏迷，緊急送至重症加護病房治療。

    【04-10 15:02】葉門現首例確診！ 戰火癱瘓醫療系統成隱憂
    長期受內戰影響的中東國家葉門今（10）日宣布出現首例確診病例，該國破碎的醫療系統成為疫情下的隱憂。

    【04-10 14:26】景點、夜市和寺廟即起實施人流管制 全面配戴口罩
    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域實施人流管制措施，夜市、傳統市場、商圈的攤商及消費者應全程佩戴口罩。

    【04-10 14:21】華航班機再增1確診、埃及團成員1死
    中央流行疫情指揮中心今天宣布新增2例新增病例，其中一人是無症狀感染，另也公佈一起死亡病例，是之前埃及旅遊團團員（案101、70多歲男性），目前國內已累積382例確診、6人死亡。

    【04-10 13:33】不等中央宣布 日本愛知縣自行進入緊急狀態
    武漢肺炎疫情在日本境內有惡化趨勢，日本首相安倍晉三已於7日針對包括東京在內7都府縣發布「緊急狀態宣言」，且有意再對中部大城愛知縣追加發布。但還沒等到日本中央政府動作，愛知縣府已自行宣布進入緊急狀態。

    【04-10 12:29】武漢肺炎》最後的母愛... 確診孕婦病逝前生下小孩
    墨西哥衛生部副部長洛佩茲-加泰爾（Hugo Lopez-Gatell）透露，該國出現首起和第2起孕婦確診武漢肺炎後病逝的案例，其中1人在死前生下小孩。

    【04-10 12:00】抓到了！調查局：中國網軍假冒台灣人向譚德塞道歉求原諒
    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，於武漢肺炎疫情爆發後，不斷發表親中言論，8日更在記者會上3分鐘控訴台灣霸凌，譚德塞道歉後，社群軟體推特突然出現大量留言，以「台灣人道歉乞求原諒」為模板到處轉貼，調查局今召開記者會，表示該大量道歉推文，全是來自中國網軍，偽裝為台灣人民向譚德塞道歉，打擊台灣人民。

    【04-10 07:47】24小時推文破30次 譚德塞罵完台灣推特狂取暖
    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在記者會上抓狂對台灣攻擊，之後在推特上大量推文，轉推他人對他的支持，以及自己的心情。

    【04-10 07:21】譚德塞咬台灣人污辱他 黑人男星「在台17年」吐公道話
    中國武漢肺炎害慘全球，向來親中的世界衛生組織（WHO），衣索比亞籍祕書長譚德塞在網路上被譙到爆，卻突然炮口對準台灣，指都是台灣害的：「如果要說得更明確一點，3個月前這些攻擊最主要就來自台灣。」還點名外交部長吳釗燮，並扯自己因此被辱是黑人，對此美籍黑人男星杜力（Dooley）受訪說話了。

    【04-10 07:20】忽視台灣重要警告！ 美國務院批：WHO過於順從中國
    世界衛生組織（WHO）過去種種行為過於偏袒中國，並且忽視武漢肺炎的嚴重性，造成全球大流行。美國國務院9日批評WHO將政治擺第一，無視台灣對武漢肺炎疫情的警告，並且過於順從中國。

    【04-10 06:51】武漢肺炎》轉出加護病房！英相強森康復中
    好消息！英國首相強森在加護病房治療數日後情況好轉，目前已確定轉出加護病房，院方仍密切觀察強森健康狀況。

    【04-10 06:44】華爾街大咖中鏢！ 摩根士丹利執行長確診
    摩根士丹利執行長高聞感染武漢肺炎，成為華爾街中鏢最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都在家發號施令，經醫師確認已痊癒。

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    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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