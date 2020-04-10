與美智庫分享防疫經驗 吳釗燮：台灣能幫忙

2020-04-10 03:27:02

〔中央社〕外交部長吳釗燮表示，台灣經驗表明自由開放的民主國家在防疫上有更好做法，台灣與中國的不同在於台灣透明且誠實。台灣期盼與國際分享防疫經驗，也呼籲國際支持台灣參與世衛。

吳釗燮今天以視訊方式在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表演說，分享台灣在面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫經驗與國際合作成果。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮在演說中首先表示，台灣與中國地理位置鄰近、兩岸往來密切，加上無法取得世界衛生組織（WHO）第一手疫情訊息，疫情爆發之初，外界以為台灣將遭到肆虐。但台灣曾經歷2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的慘痛教訓，此次面臨疫情，台灣超前部署，讓疫情對台灣民眾日常生活的衝擊降至最低。

吳釗燮也細數台灣此次防疫包括快速反應、成立中央流行疫情指揮中心、資訊透明、防疫物資分配與生產、重新調整醫院流程、追蹤確診者旅遊史與接觸史等多項防疫措施。

吳釗燮特別強調，台灣與中國在防疫上的最大差別在於台灣政府透明、誠實。台灣政府無法隱匿或虛報疫情，但中國卻因其體制缺陷與政體本質無法說出真相。

儘管台灣公開透明披露疫情訊息，且獲得公眾支持，但吳釗燮也指出，北京正在進行大規模行動，包括對病毒起源的陰謀論到偽造政府聲明，企圖誤導台灣民眾並降低他們對政府的信任。

吳釗燮表示，台灣經驗證明，自由開放的民主國家面對疫情有更好做法，台灣期望與國際社會分享台灣模式，加強與志趣相投國家的現有夥伴關係。

在國際合作上，吳釗燮談到日前與美國簽署的「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台美雙方將交換重要防疫醫療物資，並就疫苗、藥品與檢測試劑研發與生產交流合作。

除了美國，台灣也提供疫情嚴峻國家需要的醫療物資，台灣捐贈國際的醫療口罩已陸續運抵歐美國家。台美全球合作暨訓練架構（GCTF）已逐漸成為促進印太區域國家交流與討論平台，吳釗燮透露，外交部正在規劃安排一場GCTF工作坊與各國分享台灣抗疫經驗與做法。

吳釗燮指出，病毒傳播不分國界與種族，但台灣卻無法善意獲得關鍵疫情資訊，這可能招致全球衛生體系防疫漏洞風險。台灣此次的防疫成功經驗也能與國際分享，「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）不只是口號，更是具體行動，台灣確實能，也樂意幫忙。

吳釗燮指出，中國利用疫情積極向世界宣傳威權體制資源豐富且有能力控制疫情，台灣是中國論述的有力反證，證明有更好的防疫方法。台灣有效控制疫情的故事傳播越廣，威權體制就越難推銷其觀點。（編輯：徐崇哲）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法