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紐約武漢肺炎增799死 連3天創單日新高

2020-04-10 01:51:02

〔中央社〕武漢肺炎陰影籠罩紐約，州長古莫今天公布新增799人死亡，連3天創新高，總數突破7000大關。但住院與重症患者幾近零成長，顯示居家隔離措施實行數週後已暫時控制疫情。

根據紐約州政府最新數據，過去一天，全州799人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），累計7067人死亡。自2日以來，紐約州每天都有逾500人染疫不治，近5天死亡人數分別為594、599、731、779、799人。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說，死者之多，州政府甚至要額外找殯葬業者處理後事。他連兩天拿疫情與2001年911事件相比，指冠狀病毒如恐怖攻擊般邪惡、隨機下手，帶來的「無聲爆炸」衝擊蔓延社會各角落。

紐約州武漢肺炎新增死亡數連3天攀升，主要反映前幾週疫情最嚴重階段住院患者暴增，病情惡化插管治療數週後不治身亡。最新數據顯示，紐約州1萬8279人染疫住院，日增1%；4925人住進加護病房，日增2%。兩項增幅都遠低於前幾週動輒10%起跳的水準。

古莫重申民眾不能鬆懈，仍要遵守3月22日起盡量待在家、保持社交距離的防疫方針，「到目前為止，我們的努力產生效果，而且比任何人預估都好，那是因為民眾守規矩」。

他以1918年西班牙流感為例警告，當年有3波疫情，「我們身處首波疫情，大家都以為『我們熬過這波就沒事了』，我不會這麼快下定論。這病毒從一開始就跑在我們前面，低估敵人很危險，我們不該再犯相同的錯」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾150萬人感染武漢肺炎、9萬人喪命，全美確診病例達43萬例、1.4萬人死亡，紐約州確診病例突破15萬例。

紐約州為防疫而犧牲經濟，何時取消多數民眾居家辦公、強迫大量商家停業的命令仍是未知數。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天說，他認為最快5月中才有可能逐步解除限制措施。

古莫坦言，這波疫情對經濟影響比911事件深遠，但他不願預測何時能鬆綁防疫措施，「我不會跟別人說3到5週後情況可能會變成怎樣，我毫無頭緒，不知道曲線會向上還向下。一切都取決於我們所作所為，時候到了我們自然會知道」。（編輯：徐崇哲）1090410

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