武漢肺炎》移工宿舍群聚感染擴大 新加坡日增287例創新高

新加坡境內武漢肺炎新增287例，再創單日新高，其中過半數都與S11榜鵝移工宿舍（見圖）感染群有關。（法新社）

2020-04-09 23:34:34

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡境內武漢肺炎（COVID-19）今（9）日新增287例，再創單日新高，其中過半數都是源自一處移工宿舍感染群，全國累計1910例確診。

綜合外媒報導，星國衛生部表示，新確診的287例只有3例是境外移入，其餘284例都是本土病例，當中有215例與移工宿舍感染群有關，另19例與先前確診病例有關，46例暫與其他病例無關。

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當地最大感染群是S11榜鵝移工宿舍，截至8日有115人確診，今日新增166例確診。包含榜鵝，星國共有8個移工宿舍出現群聚感染，有3處移工宿舍已封鎖隔離，週四午夜起新增一處移工宿舍也採取同樣措施。

星國官員表示，有5個移工宿舍和1個建築工地群聚感染，可能和小印度區的慕達發購物中心（Mustafa Center）感染群有關，移工前往購物被工作人員傳染，再把病毒帶回工地或宿舍，傳染給同事和室友。

隨著移工宿舍感染群確診人數暴增，為減少傳播鏈，未感染的移工將被安置於軍營、展覽中心、酒店和閒置組屋。

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