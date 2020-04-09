武漢肺炎》沙烏地阿拉伯疫情告急 傳多達150王室成員感染

沙國王子兼利雅德省長薩德被證實確診，目前正在入院治療。有消息指出，沙國已有約150名王室成員感染武漢肺炎。（歐新社）

2020-04-09 22:46:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球擴散，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）省長兼王子薩德（Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud）近日不幸感染，目前在加護病房接受治療。知情人士透露，沙國已有多達150名王室成員感染。

綜合外媒報導，費薩爾國王專科醫院7日向內部發送「高度戒備」通知，要院內醫生清出多達500張床位，為的是容納更多需要治療的王室患者，並指示要盡快轉移其他慢性病患者至其他醫院，僅接受緊急狀況。

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迄今為止，沙烏地阿拉伯已報告近3000例確診，41人死亡。沙國估計約有1.5萬王室成員，其中有數千名王子，許多人定期往返歐洲，根據親近這些成員的醫生及人們表示，部分的人很可能是帶著病毒回國。

為了躲避疫情，現年84歲的沙國國王沙爾曼（Mohammed bin Salman）已至紅海東岸吉達市附近的一座島嶼宮殿中隱居，而他的兒子兼王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）也和多名大臣到遷移到同樣是紅海的其他地區。

沙國官方新聞社稱，在接下來的幾週內，境內研究預測感染的病例可能會上升至1萬至20萬不等。而沙國衛生官員警告，疫情才正要開始爆發。

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