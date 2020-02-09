武漢肺炎》黑名單中企向美申請豁免 理由：採購醫療物資

被控協助中國警方在新疆進行語音辨識的科大訊飛近日以採購醫藥物資為由，向美國商務部申請豁免。（彭博）

2020-02-09 23:58:31

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月9日，美國政府指控有「中國Siri」之稱的語音辨識公司「科大訊飛」為中國監控新疆作倀，而將其列為俗稱貿易黑名單的「實體清單」中；不過由於近期武漢肺炎疫情升溫，外媒報導科大訊飛已向美國商務部申請豁免，以採購美國醫療物資。

《路透》報導，根據1份申請文件的內容，科大訊飛向美國商務部申請豁免的目的是「採購因應肺炎疫情的醫療物資」；被列入美國實體清單，代表該被列入者基本上將不被允許向美國企業採購任何產品，除非另有豁免。

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外界指控中國以防範恐怖主義為由，利用天羅地網的方式監控新疆，並將大量維吾爾人關入所謂的「再教育營」，其中科大訊飛就被控為新疆警方提供聲音辨識和分析技術，因此美國政府於10月連同新疆維吾爾自治區人民政府的19個下轄機構，以及其它7間中企一起被列為實體清單。

《路透》7日時也曾報導，在武漢肺炎疫情當中，隨著中國工業和信息化部的呼籲，中國的監控科技也被派上用場，如曠視科技發展出結合體溫測量及人臉辨識的系統，可再街頭上直接分析此人臉部特徵及體溫，已在北京開始試用。

商湯科技則開發出即使戴口罩也能辨識身份的新型人臉辨識系統，而浙江大華則表示該公司開發的紅外線熱成像儀，其檢測體溫的精確度在0.3度以內；該報導提到的3間中企與科大訊飛一樣，全部都是被美國列為實體清單的企業。

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