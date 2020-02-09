武漢肺炎》黑名單中企向美申請豁免 理由：採購醫療物資
〔即時新聞／綜合報導〕去年10月9日，美國政府指控有「中國Siri」之稱的語音辨識公司「科大訊飛」為中國監控新疆作倀，而將其列為俗稱貿易黑名單的「實體清單」中；不過由於近期武漢肺炎疫情升溫，外媒報導科大訊飛已向美國商務部申請豁免，以採購美國醫療物資。
《路透》報導，根據1份申請文件的內容，科大訊飛向美國商務部申請豁免的目的是「採購因應肺炎疫情的醫療物資」；被列入美國實體清單，代表該被列入者基本上將不被允許向美國企業採購任何產品，除非另有豁免。
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外界指控中國以防範恐怖主義為由，利用天羅地網的方式監控新疆，並將大量維吾爾人關入所謂的「再教育營」，其中科大訊飛就被控為新疆警方提供聲音辨識和分析技術，因此美國政府於10月連同新疆維吾爾自治區人民政府的19個下轄機構，以及其它7間中企一起被列為實體清單。
《路透》7日時也曾報導，在武漢肺炎疫情當中，隨著中國工業和信息化部的呼籲，中國的監控科技也被派上用場，如曠視科技發展出結合體溫測量及人臉辨識的系統，可再街頭上直接分析此人臉部特徵及體溫，已在北京開始試用。
商湯科技則開發出即使戴口罩也能辨識身份的新型人臉辨識系統，而浙江大華則表示該公司開發的紅外線熱成像儀，其檢測體溫的精確度在0.3度以內；該報導提到的3間中企與科大訊飛一樣，全部都是被美國列為實體清單的企業。