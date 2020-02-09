時間軸：泰國29死槍擊案如何發生的

2020-02-09 23:57:08

〔即時新聞／綜合報導〕泰國昨（8日）下午發生重大槍擊案，1名泰國軍人在泰國東北部呵叻府（Korat）的軍營槍殺長官後，持大批彈藥駕車出營，闖入一座百貨公司內開槍濫射，最終造成29人死亡，多人受傷。警方於今（9日）上午攻堅，擊斃槍手。

根據《路透》所採訪整理，泰國軍隊士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma）槍擊事件的時間軸如下。所有時間均為當地時間（GMT+7）：

2月8日

12時10分，賈克潘在他個人的臉書頁面發文，抱怨那些透過詐騙與利用他人而致富的人，該貼文以「他們以為在地獄還能花那些錢嗎？」結尾。

15時，他到了一處房屋討論財產糾紛，當時他的指揮官也在場。在爭吵之後，賈克潘開槍射殺指揮官及其親戚。

16時，賈克潘前往軍事基地，殺死了一名士兵，並從軍械庫中偷走武器，駕駛悍馬車離開。

16時30分，他在佛寺停了下來，向追捕他的人開火，射殺了包含警察在內約9人，並再度駕車逃逸。

17時30分，賈克潘到了附近的百貨公司Terminal 21，並對驚慌失措的顧客開火，造成至少12人喪生。

18時，射擊到變電箱或油箱後，商場出現了火警。

18時30分，賈克潘再度發文，「死亡是每個人都無可避免的」。

20時，警察將他的母親帶到現場幫助勸降。

21時30分，臉書官方表示已關閉賈克潘的帳戶頁面。

22時15分，泰國安全部隊攻堅進入商場，幫助受困的數百名人員逃脫。

22時50分，警方表示，已經控制了賣場一樓。

2月9日

0時30分，賈克潘逃到百貨公司的地下室，更多的安全部隊進入商場。

2時，商場內傳出安全部隊追捕賈克潘的槍響。

3時，持續搜索賈克潘，同時有兩名傷亡人員被帶出商場。

3時20分，有至少4名孩童被目擊從商場逃出。

8時，安全部隊迫近位於地下室的賈克潘。

9時5分，安全部隊將賈克潘射殺。

以上各時間點資訊來自警察、民眾的採訪以及當地媒體，目前泰國官方仍在收集賈克潘如何殺害至少29人及造成數十人受傷的相關細節，尚未對整起事件的犯案動機、處理流程給出官方說法。

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