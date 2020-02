武漢肺炎》無法洗漱！方艙醫院無洗手台、衛浴...更等不到醫生

2020-02-09 20:52:13

〔即時新聞/綜合報導〕隨著中國武漢肺炎疫情蔓延,武漢當地政府近日徵用體育館等設施,設立「方艙醫院」收治大量病患,但連日來,住院病患卻紛紛在網上PO出影片,反映醫院內部環境惡劣、向外界求助;影片中,不但病床擠在一起、沒有隔間、晚到的病患只能打地鋪,且連洗漱都有問題,供餐也不穩定,更沒有醫生。

推特「喜馬拉雅國際工作站」連日以來轉發多部方艙醫院內部影音,從影片中能看到,病床與病床間的空隙十分狹窄,在沒有隔間的情況下,不但無法達到「隔離」效果,恐怕反而導致所有院內患者、家屬以及醫護人員持續交叉感染。

其中一部影片更顯示,方艙醫院內只有2台飲水機,不但沒有洗手間,連洗手台都沒有,更沒有所謂的衛浴設施,連最基本的洗漱都有問題,拍攝者更在影片中表示,「到現在早餐也沒有、醫生也沒有,就是登記、登記,都登記了3遍了,都沒醫生過來」、「到處都是人,我先進來的還有床鋪,後進來的全部都只能打地鋪」。

許多網友看到影片後紛紛留言,「比起醫院,這看起來更像集中營」、「不敢相信這是真的」、「太可怕了」,也有網友指出,「我覺得這已經很棒了,畢竟那麼多病人,也不太可能給每個人單獨的房間」。

#fangcang hospital means rectangular cabin.



3400 years ago, a rectangular cabin called Noah's Ark saved humanity from destruction. It means hope and life.



But this fangcang hospital will bring more misery and despair to its people. #CCP_is_terrorist #chinazi #corononavirus pic.twitter.com/Hv3PSDKuHX