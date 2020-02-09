武漢肺炎》無法洗漱！方艙醫院無洗手台、衛浴...更等不到醫生

「方艙醫院」收治大量病患，但連日來，住院病患卻紛紛在網上PO出影片，反映醫院內部環境惡劣、向外界求助。（法新社）

2020-02-09 20:52:13

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國武漢肺炎疫情蔓延，武漢當地政府近日徵用體育館等設施，設立「方艙醫院」收治大量病患，但連日來，住院病患卻紛紛在網上PO出影片，反映醫院內部環境惡劣、向外界求助；影片中，不但病床擠在一起、沒有隔間、晚到的病患只能打地鋪，且連洗漱都有問題，供餐也不穩定，更沒有醫生。

推特「喜馬拉雅國際工作站」連日以來轉發多部方艙醫院內部影音，從影片中能看到，病床與病床間的空隙十分狹窄，在沒有隔間的情況下，不但無法達到「隔離」效果，恐怕反而導致所有院內患者、家屬以及醫護人員持續交叉感染。

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其中一部影片更顯示，方艙醫院內只有2台飲水機，不但沒有洗手間，連洗手台都沒有，更沒有所謂的衛浴設施，連最基本的洗漱都有問題，拍攝者更在影片中表示，「到現在早餐也沒有、醫生也沒有，就是登記、登記，都登記了3遍了，都沒醫生過來」、「到處都是人，我先進來的還有床鋪，後進來的全部都只能打地鋪」。

許多網友看到影片後紛紛留言，「比起醫院，這看起來更像集中營」、「不敢相信這是真的」、「太可怕了」，也有網友指出，「我覺得這已經很棒了，畢竟那麼多病人，也不太可能給每個人單獨的房間」。

#fangcang hospital means rectangular cabin.



3400 years ago, a rectangular cabin called Noah's Ark saved humanity from destruction. It means hope and life.



But this fangcang hospital will bring more misery and despair to its people. #CCP_is_terrorist #chinazi #corononavirus pic.twitter.com/Hv3PSDKuHX — Himalaya Global （@HimalayaGlobal） February 6, 2020

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