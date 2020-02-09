武漢肺炎》以為是感冒！中國女子吃成藥後揪友熱唱 害11人確診

中國女子吃成藥後揪友熱唱，害11人確診。圖片為KTV示意圖，與本事件無關。（資料照）

2020-02-09 20:46:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情在全球延燒，中國近日傳出有名女子自武漢旅遊返回北京後，出現打噴嚏等症狀，該女子並沒有警覺自己可能罹患武漢肺炎，未就診僅自行服用成藥，上月11日更與親友前往KTV熱唱狂歡，最終導致11人確診。

綜合中媒報導，昨日中國北京疾控中心副主任龐星火在北京市疫情記者會上提及一病例表示，該名女子在1月3日與一行人搭機前往湖南長沙旅遊，2天後搭火車到湖北武漢進行觀光行程，1月7日晚間搭飛機返回北京於8日凌晨抵達，當時出現打噴嚏的症狀，但該名女子自行服用成藥後，症狀也漸漸痊癒，因此女子沒有前往醫院看診。該女子更在1月11日與家人一同到朋友家作客，兩家人在外出就餐後還前往KTV熱唱。

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直到1月24日，朋友夫妻倆接連發病，但夫妻倆仍覺得自己「沒大事」，在新年期間照常到親戚家拜年，導致親戚一家7人全被感染，目前已有5人發病，而朋友妻子年後照常上班，導致一名同事在25日發病，該起事件共導致11人確診武漢肺炎。

龐星火強調，在疫情高峰的時期，非常不建議大家此時還進行人群比較多的聚會活動，因為一般聚會場所常常為密閉空間，空氣流通性差，人群接觸密切，容易造成呼吸道傳染病的傳播。

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