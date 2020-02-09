武漢肺炎》北京1病例服成藥後無症狀 卻害10人被感染

中國北京市1名女性前往武漢後出現咳嗽、打噴嚏等症狀，自行服用成藥後症狀全都消失，卻害親友等人共10人被感染。圖為北京市救護車。（歐新社）

2020-02-09 14:51:52

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國北京市1名女性病例（下稱A病例）日前前往武漢後出現咳嗽、打噴嚏等症狀，但自行服用成藥後症狀全都消失，於是照常與親友聚餐、唱卡拉OK，最終卻導致親友等人共10人被確診感染武漢肺炎。

綜合外媒報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，A病例與同行者共6人於1月5日前往武漢旅遊，1月7日返回北京後A病例出現咳嗽、打噴嚏等症狀，自行服用成藥「白加黑」後症狀消失，並未就診。

請繼續往下閱讀...

1月11日，A病例與家人前往B家庭作客，2家人外出聚餐、唱卡拉OK直至深夜。1月24日，B家庭中丈夫發病，妻子也遭感染，2人覺得「沒大事兒」，還趁著春節假期到親戚C家庭中拜年，導致C家庭中7人確診感染武漢肺炎。1月25日，就連辦公室座位在B家庭妻子對面的同事也發病。

龐星火指出，新型冠狀病毒主要透過飛沫和接觸傳染，保持一定距離是有必要的。龐星火以此案例建議中國民眾，疫情期間不要到處串門子或走訪親友，不要參與不必要的聚會，也千萬不要帶病上班，才能有效防疫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法