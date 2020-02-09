保官位！湖北高官下令2天檢測武漢所有疑似患者 中網友嗆爆了

湖北省委書記蔣超良要求兩天內檢測武漢市所有疑似肺炎患者，引發中國網友極度不滿。圖為武漢醫護。（歐新社）

2020-02-09 11:26:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省是武漢肺炎疫情最為嚴重的重災區，至今已有累計確診病例27100例、死亡780例。湖北省委書記、疫情防控指揮部長蔣超良昨在武漢市督導疫情防控工作，不過他的一句「集中兩天時間將全市累積的所有疑似患者檢測完畢」，卻引起中國網友群情激憤，痛斥蔣超良無作為「出張嘴」。

蔣超良昨在記者會上提到各項防疫措施實行辦法，強調「集中兩天時間將全武漢市累積的所有疑似患者檢測完畢，釋放醫護力量和醫療資源，集中用於確診患者」。蔣超良也提到，需加強宣傳教育和輿論引導，「大力宣傳黨中央對湖北的關心關懷、各兄弟省市對湖北的有力支援、各級黨組織和廣大黨員幹部奮戰在『戰疫』一線的感人事蹟等」。

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然而蔣超良要求兩天檢測武漢市所有疑似患者的要求令中國網友十分不滿，紛紛留言批評：「給壓力，不給對策，不給資源……」、「試劑夠嗎，人員夠嗎！這不是加兩滴血清就出結果，如果技術人員不夠，你是想人24小時在防護服裡工作？」、「一切都是在省委省政府的領導下，按計劃生病。」、「說這句話的時候，考慮到基層工作強度了嗎？」、「上頭動動嘴，下面跑斷腿的典型代表…」

武漢肺炎爆發以來，湖北省及武漢市官員的防疫措施，遭到嚴厲批判，被認為無作為才使得疫情惡化嚴重，昨天中媒報導，中共當局近日任命中共國家衛健委副主任王賀勝為湖北省委委員、常委，這是武漢市爆發疫情以來，北京當局首次調整湖北省高層人事，被解讀蔣超良等人的官位可能不保或職權將遭架空。

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