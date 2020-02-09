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武漢肺炎》武漢大型醫院爆院內感染！80醫護、病患確診

中國武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）爆發院內感染，至少80名醫護和病患確診感染武漢肺炎。（擷取自武漢市心理醫院網頁）

中國武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）爆發院內感染，至少80名醫護和病患確診感染武漢肺炎。（擷取自武漢市心理醫院網頁）

2020-02-09 11:20:58

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國媒體報導，中國武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）爆發院內感染情形，目前至少有30名醫護及50名病患確診感染武漢肺炎。

根據《中國新聞周刊》報導，武漢市心理醫院為中國湖北省最大的1家「三級甲等」（中國醫院分級制度中最高級別）精神專科醫院。該院醫師趙平（化名）指出，醫院的六角亭院區女性病房從1月12日起就出現集體發燒現象，有10多人出現發燒症狀，但當時只被認定為普通感冒，沒有獲得足夠重視。

趙平表示，1月24日起，該院六角亭院區及二七院區都出現集體發燒現象，隨後檢測確診出至少50例武漢肺炎病例。報導指出，1月26日起該院也陸續有醫師、護理師確診為武漢肺炎病例；趙平更透露，目前該院包括副院長以及多名科主任、護理長在內，至少有30名醫護人員確診感染武漢肺炎。

《中國新聞周刊》致電武漢市心理醫院分管副院長劉連忠，但劉聽完記者的問題後立刻掛斷電話，不再接聽；武漢市心理醫院院長李毅也不願透露具體情況，僅表示「我們現在有紀律要求，不能接受電話採訪」。

對於爆發院內感染，趙平認為是院方重視程度不足以及防護物資未能及時到位所致。趙平指出，院方雖自1月21日起實施封閉管理，但一開始並未嚴格執行，加上院方多次調整隔離病房的配置，導致原本沒有被感染的病房也出現病例，而至今進入汙染區的醫護人員也只有二級防護。

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