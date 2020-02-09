武漢肺炎》中國怕什麼？美稱專家團已等了一個月 還沒放行

中國武漢肺炎重症病房。（歐新社）

2020-02-09 09:45:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，已經延燒全球，各國也展開對中國的救援行動，其中，美國宣稱，將投入1億美元（約30億台幣）進行遏止及防治新型冠狀病毒，救援物資也已陸續抵達中國，但是美國已經組成專家團卻已經等待一個月，仍不能獲得中國同意前往。

中國抱怨美國是第一個撤僑的國家，帶動惡劣的起頭作用，但《美國之音》報導，中美國撤僑專機上，除了相關撤僑人員的必用物資之外，還載滿援助中國的物資，且各項救援物資已經陸續抵達中國，而前美國國防部中國事務主管官員、新加坡國立大學訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，但發放過程卻碰到如武漢紅十字會等阻礙，造成困難，但美對中國最有價值的援助是專業技能和知識，中國官員在考慮疫情的同時，政治至上使得疫情處理的很糟糕。

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《美國之音》報導，美國衛生與公共服務部部長阿扎爾說，美方早在一個月前就已向中國方面提出專家援助的要求，且已組成專家群，但中國方面遲遲沒有決定。

阿扎爾表示，美中公共衛生部已有數十年的合作，現在要做的是提供更多的專長，諸如合作掌握病毒的潛伏期、感染病例的嚴重程度、無症狀傳染的風險等，以更有效的掌控疫情，但這些都需要中國領導層做出最終決定，這一些需要進入中國才能更有效，不過，現在只能透過中國提供的數據和美國確認的病例，展開對新型病毒的研究。

阿扎爾也表示，新冠疫情可能會是非常嚴重的公共衛生安全威脅，美國可能還會出現更多感染病例，但是，在美國政府全方位的防控下，這個疫情對美國的威脅維持在低水平。

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