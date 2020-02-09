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泰軍人濫射至少20死31傷 傳肇因土地糾紛抓狂

2020-02-09 05:27:02

〔中央社〕一名泰國軍人8日下午在泰國東北部呵叻府開槍濫射，造成至少20人死亡和31人受傷，至少10名傷者性命垂危，槍手躲在首府呵叻市一座熱鬧購物中心內，軍警今天凌晨仍逐層搜索。

美聯社報導，泰國國防部發言人孔齊（Kongcheep Tantrawanich）中將表示，在呵叻市（Nakhon Ratchasima）Terminal 21 Korat購物中心行凶的槍手是士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma）。

警方表示，軍警已掌控那座購物中心，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，不會再有其他屍體留在裡頭了。但阿努廷又說，「我們不曉得是否還有任何其他傷者或死者。」

阿努廷說，有一名醫生於協助傷者時不幸中彈。

警方形容，槍手是被土地糾紛激怒的一名軍人，根據泰叻電視台（Thai Rath TV）播出的監視攝影機畫面，他似乎持一把步槍犯案。泰叻電視台報導稱，開槍濫射於8日下午約3時30分展開。

在午夜前不久，警方宣布，他們已掌控呵叻出事的整座購物中心，但犯案槍手仍躲在裡頭。今天凌晨3時前不久，購物中心內傳出槍聲。

一名警官接受電話採訪表示，那名軍人起先開槍射殺另一名軍人和一名女子，並射傷另一人，顯然是肇因於土地糾紛。

國防部發言人孔齊告訴泰國媒體，第一個遭槍殺者是槍手任職的第22彈藥營指揮官，槍手在基地內朝其他人開火後，帶著槍枝和子彈，駕駛一輛悍馬車前往購物中心

呵叻市和多位警官表示，犯案男子從基地帶走槍枝，開車至Terminal 21 Korat購物中心，並沿路開火。

槍手在臉書專頁不斷更新行凶過程，張貼的聲明包括「沒人能躲過死亡」、「我該投降嗎？」，其後又寫道「我已停手了」。

呵叻市位於泰國首都曼谷東北方約250公里處。

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