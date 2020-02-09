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武漢肺炎新增7例 新加坡單日最高紀錄

2020-02-09 00:29:02

〔中央社〕新加坡昨天甫提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示，全力防範武漢肺炎疫情，不過，衛生部今天再宣布新增7起確診病例。新加坡確診病例迄今共達40起。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情加劇，新加坡昨天新增3起確診病例，今天再新增7起，新加坡媒體聯合早報報導，這新確診病例也創下單日最高。

衛生部指出，新增的7起確診病例患者，有2人是司機，其中有1人是計程車司機。2名司機感染病毒來源不明，其他5人都與之前確診病例有關。

李顯龍今天針對武漢肺炎發表聲明表示，新加坡在應對傳染病疫情方面已更有把握，因為從17年前爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），吸取到非常寶貴經驗，新加坡從那時起就做了許多準備，嚴陣以待。

他指出，相信接下來幾天將會出現更多病毒來源不明的確診病例，疫情相信還會再持續一段時間，新加坡必須要做好心理準備，隨時因應新的情況。

新加坡昨天提升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，從黃色調高到橘色警示。由於橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：劉學源）

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