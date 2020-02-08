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武漢肺炎》痛批中共愚蠢害人 武漢市民起義怒喊「推翻暴政」

方斌在影片中高喊起義，要求一切反共的力量團結，並激動大喊「全民反抗暴政」！（擷取自YouTube）

方斌在影片中高喊起義，要求一切反共的力量團結，並激動大喊「全民反抗暴政」！（擷取自YouTube）

2020-02-08 22:59:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢男子方斌日前拍攝武漢醫院「5分鐘抬出8具屍體」的影片，並上傳至網路，立刻遭公安找上門「請喝茶」。被釋放後，他再度上傳影片痛批中共愚蠢，稱武漢肺炎不僅是天災，「更是人禍」。方斌在影片中更高喊起義，要求一切反共的力量團結，並激動大喊「全民反抗暴政」！

方斌7日上傳的影片中表示，武漢肺炎「吹哨者」李文亮逝世、前往武漢拍攝真實情況的律師陳秋實失蹤了，他自己的微信號也被封了，讓許多網友十分擔心。方斌表示，他仍可在YouTube發影片，只要網友繼續幫他轉傳，他的安全就暫時無礙。

方斌痛批，他拍影片揭露武漢狀況的行為，全世界都認為是對的，「你為什麼中國政府就不能承認方斌的行為是對的？」方斌表示，就在影片拍攝前一天下午，他和公安約定，在承認他的行為是正確的前提下展開和平對談，但對方卻爽約。「他不敢來！因為他們心虛、膽怯，不知道什麼是和平」。

方斌痛批，今天的武漢肺炎，不僅是天災，更是人禍。中共開始掩蓋，壓制李文亮醫生，掩蓋不住後開始封城，造成醫院、機場、賣場人擠人，也讓已經得肺炎的人跑遍全世界，「一切都是中共的愚蠢造成的！」他並怒轟，中共的愚蠢，不該由全中國人來承擔。

對此，方斌表示，要將他先前發起的「全民自救互助運動」升級為「全民大反抗運動」，從今開始掀起全民大反抗，全民反抗中共暴政！方斌並呼籲，一切反共的力量都應團結起來。

方斌指出，中共要抓他，就讓中共抓，不要怕。但所有的中國人民，無論體制內、體制外，無論是部隊還是公安，都應該團結起來，「你們都是中國人，你們都有中國人的良心！你們都受這個暴政的壓制、迫害，你們不能再做奴才、做狗、做牛！」

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