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武漢肺炎》稱湖北人「定時炸彈」！中國地方防疫標語惹議

有中國網友在微博發文指出，中國地方政府所製作的防疫標語布條，竟寫著「湖北來的人都是定時炸彈」。（圖擷取自微博＿吳主任）

有中國網友在微博發文指出，中國地方政府所製作的防疫標語布條，竟寫著「湖北來的人都是定時炸彈」。（圖擷取自微博＿吳主任）

2020-02-08 22:41:01

〔即時新聞／綜合報導〕有中國網友在微博發文指出，由中國地方政府所張貼在街上的防疫政宣布條，其標語內容卻是「湖北來的人都是定時炸彈」。貼文一出，引起中國網民感嘆，「疫情把這個崛起的強國打回原形，仍停留在野蠻社會」、「好意思指責別國」。然而，也有不少中國網民反彈，更惱怒駁斥，該貼文為造謠抹黑。

根據微博帳號「吳主任」4日的貼文，一幅掛在中國江西省九江市街道上的防疫標語布條上，寫著：「湖北來的人都是定時炸彈」。然而，令人詫異的是，該布條右下方有署名「湓浦街道辦事處」，而「湓浦街道」為中國江西省九江市潯陽區之下轄的一個鄉鎮級行政單位。

貼文一出，不少中國網民表示，「好意思指責別國」、「這個疫情一下子把這個崛起強國打回了原形，仍停留在野蠻社會」。也有中國網民表示，聽聞有中國青年在澳洲指控全世界的防疫措施是「歧視」時，霎時浮現在自己腦中的卻是，武漢人在中國各地被排斥的處境。

然而，也引來眾多中國網民不滿，紛紛痛罵該則貼文在造謠、抹黑。對此，「吳主任」將「九江市湓浦街道辦事處」的私訊，貼在留言中。其中，該單位的工作人員指出，已拆除該「不當標語」的政宣布條，並將該疏失歸咎在該單位工作人員的「工作失誤」與「不嚴謹」。

「九江市湓浦街道辦事處」表示，已拆除該布條。（圖擷取自微博＿吳主任）

「九江市湓浦街道辦事處」表示，已拆除該布條。（圖擷取自微博＿吳主任）

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