武漢肺炎》涉歧視？ WHO籲不要稱「中國或武漢」肺炎

武漢肺炎除了疫情之外，還牽涉到種族歧視、命名原則等問題。（歐新社）

2020-02-08 11:33:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎除了疫情之外，還牽涉到種族歧視、命名原則等問題，世界衛生組織（WHO）7日在日內瓦記者會上談論疫情命名議題，世衛流行病學家Maria van Kerkhove在會上表示，提供臨時性過度名稱很重要，才不會有任何一個地名跟病毒掛勾，世衛指出，已為病毒命名為「2019-nCoV急性呼吸道疾病」。

《美國之音》報導，世界衛生組織表示，已為病毒提供臨時命名為「2019-nCOV （novel coronavirus） acute respiratory disease」，也就是「2019-nCoV急性呼吸道疾病」，至於病毒命名原則問題，華盛頓大學醫學院教授陳世明認為，世衛的命名挺好，不應該以地名來命名。但也有人認為，伊波拉病毒就是地理名稱，源於1976年在蘇丹南部和剛果民主共和國的伊波拉河地區發現該病毒。

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報導指出，武漢人、中國人甚至海外華人，在這次疫情中或多或少會遭到歧視，過往經驗得知，2015年曾出現「中東呼吸道綜合症」，也引發對個別宗教和族群的抵制。

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