武漢肺炎》中駐美大使發文悼李文亮 他批天理不容留言嗆爆

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒,疫情「吹哨人」中國醫師李文亮,因受到感染,被證實在7日凌晨病逝,享年34歲。對此,中國駐美大使崔天凱在推特發文悼念,但我國前外交官劉仕傑見狀直批天理不容,還特地留言嗆崔天凱,「大使先生,你應該要對你偉大的國家對他所做的事感到羞恥」。

對於李文亮不幸過世,中國駐美大使崔天凱也在推特發文悼念,「我對於李文亮醫生的過世感到難過。李醫生很投入他的工作。我們很感激他跟我們一起努力對抗武漢肺炎」。

崔天凱說,「也許一開始時,像這樣的人沒有得到了解跟感激。這樣的情況在任何國家都會發生。武漢肺炎是一個新的病毒,在這之前沒人知道它。但我們鼓勵人民說實話及接受挑戰。如果不這樣做,人民將被懲罰」。

對此,劉仕傑在臉書怒批崔天凱的推特發文天理不容又噁心,更直接在該篇推特下方留言怒嗆,「大使先生,你應該要對你偉大的國家對他所做的事感到羞恥(You should feel ashamed of what your GREAT country has done to him, Mr. Ambassador.)」。

劉仕傑感概地說,可憐哪,中國人民,被逼死了還要再被消費一次。崔天凱發這則推特時,內心沒有一絲羞赧嗎?外交俗諺:「外交官是為國家利益說謊的人。」但崔大使,這不代表你可以沒有良心啊!

武漢醫院眼科醫生李文亮,去年底於網路上示警武漢疑似有嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情,卻遭公安以「造謠」送辦,要求簽下訓誡書,其後感染武漢肺炎,7日凌晨病逝,消息曝光引發中國網民群情激憤,痛罵官員與媒體殺人,但相關敏感詞彙遭到中國官方封鎖。

