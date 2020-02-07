武漢肺炎》中駐美大使發文悼李文亮 他批天理不容留言嗆爆

武漢肺炎疫情延燒，最先揭露疫情的武漢醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝，消息曝光引發中國網民群情激憤。（路透）

2020-02-08 00:39:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，疫情「吹哨人」中國醫師李文亮，因受到感染，被證實在7日凌晨病逝，享年34歲。對此，中國駐美大使崔天凱在推特發文悼念，但我國前外交官劉仕傑見狀直批天理不容，還特地留言嗆崔天凱，「大使先生，你應該要對你偉大的國家對他所做的事感到羞恥」。

對於李文亮不幸過世，中國駐美大使崔天凱也在推特發文悼念，「我對於李文亮醫生的過世感到難過。李醫生很投入他的工作。我們很感激他跟我們一起努力對抗武漢肺炎」。

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崔天凱說，「也許一開始時，像這樣的人沒有得到了解跟感激。這樣的情況在任何國家都會發生。武漢肺炎是一個新的病毒，在這之前沒人知道它。但我們鼓勵人民說實話及接受挑戰。如果不這樣做，人民將被懲罰」。

對此，劉仕傑在臉書怒批崔天凱的推特發文天理不容又噁心，更直接在該篇推特下方留言怒嗆，「大使先生，你應該要對你偉大的國家對他所做的事感到羞恥（You should feel ashamed of what your GREAT country has done to him, Mr. Ambassador.）」。

劉仕傑感概地說，可憐哪，中國人民，被逼死了還要再被消費一次。崔天凱發這則推特時，內心沒有一絲羞赧嗎？外交俗諺：「外交官是為國家利益說謊的人。」但崔大使，這不代表你可以沒有良心啊！

武漢醫院眼科醫生李文亮，去年底於網路上示警武漢疑似有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，卻遭公安以「造謠」送辦，要求簽下訓誡書，其後感染武漢肺炎，7日凌晨病逝，消息曝光引發中國網民群情激憤，痛罵官員與媒體殺人，但相關敏感詞彙遭到中國官方封鎖。

Really saddened by the death of Dr. Li Wenliang. He was a very devoted doctor. We are so grateful to him for what he has done in our joint efforts fighting against #2019nCoV. https://t.co/GCNddxQN1v — Cui Tiankai （@AmbCuiTiankai） February 7, 2020

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我國前外交官劉仕傑直批崔天凱的發文天理不容，特地留言嗆，「大使先生，你應該要對你偉大的國家對他所做的事感到羞恥」。（圖擷取自崔天凱推特）

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