中國宣稱中義明起恢復部分直航 義大利否認

中國駐義大使館今天發出公告宣稱義大利同意明起恢復部分直航。但義大利外交部回應，恢復直航的消息並無根據，圖為義大利羅馬達文西國際機場進行旅客檢疫的畫面。（歐新社）

2020-02-07 22:09:57

〔中央社〕中國昨天針對義大利暫停雙邊直航表達嚴重抗議後，中國駐義大使館今天發出公告表示，義大利同意明起恢復部分直航。不過，義大利外交部回應，恢復直航的消息並無根據。

義大利外交部今天回應表示，中國官媒新華社報導中義將部分恢復直航的消息並無根據，義大利衛生部也強調，義大利為了防範武漢肺炎擴大的航空管制措施沒有改變。中義政府各說各話，讓雙邊到底是否部分復航，陷入羅生門。

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義大利政府因疫情對中國下達停飛令時，誤將台灣也列為暫停直航對象，台灣雖已多次表達強烈抗議，但目前華航每週三班羅馬台北的直航班機仍遭停飛，長榮航空預計18日開航的米蘭台北航線，也已宣布開放旅客退票或改訂。

根據中國駐義大利大使館公告，明天雙向復航的班機都屬中國國際航空公司，北京飛羅馬的班機CA939是在北京時間下午1時出發，羅馬飛往北京的班機CＡ940則是在羅馬時間晚上7時50從羅馬達文西機場起飛。

中國官方媒體新華社、中央電視台今天凌晨預告，中國外交部副部長秦剛昨天召見義大利駐中國大使方瀾意表達強烈不滿之後，義國已同意恢復部分中義商業直航班機。

中國駐義使館除已貼出確切的復航航班班次，還呼籲中國急需來義大利工作、學習的人，可盡快到航空公司網站或各大網路平台訂位購票。中國駐義使館指出，中義後續復航航班的情況，將陸續透過航空公司網站和駐義使館網站公告。

中義部分復航消息在旅義華人社群網站迅速傳開，不少旅義華人對此反而表達十分憂心，許多網友認為在中國疫情高峰期恢復直航，只要有幾個染病案例闖關到義大利，讓疫情蔓延到義大利，以後旅義華人恐怕會更被歧視，更無法融入義大利社會。

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