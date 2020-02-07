疫情肆虐不忘打壓基督徒！中國逼貼習近平肖像、共產黨春聯

春節期間，武漢肺炎在中國各地肆虐，中國當局仍不忘打壓基督教，嚴格查禁帶有基督教色彩的春聯，更強制教義中不允許偶像崇拜的虔誠基督徒張貼帶有共產黨色彩的春聯，以及習近平的肖像畫。圖為習近平。（美聯社）

2020-02-07 23:31:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎在中國各地肆虐，而中國當局依然不忘打擊基督教，甚至加強鎮壓的力道。春節前後，中國當局不但在境內嚴格查禁任何帶有基督教色彩的春聯，更強制教義中不允許偶像崇拜的基督徒，必須張貼帶有共產黨色彩的春聯，以及習近平的肖像畫。

根據《寒冬》報導，位於中國河南省商丘市的公安，警告當地商家、民眾，禁售與基督教信仰有關的春聯，甚至連帶有「愛」字的也不行，如查獲將全數沒收，並予以罰款與判刑，以示懲戒。

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而在江西省鄱陽縣，共產黨部官員在上月19日強闖當地一間「三自愛國教會」，蒐集所有信徒的個資，並發放由中國當局所印製的黨國宣傳春聯，以及習近平的肖像畫。

官員警告信徒，在春節期間不許貼基督教的春聯，只能張貼中國領導人習近平的畫像，與共產黨特色的春聯，還強調這是全國統一下達的政策，所有人都要信共產黨。

而春聯的內容都不出共產黨色彩，以及政治宣傳的目的，包含「不忘初心向前行、堅定信念跟黨走」，橫批「與黨同行」，或是「不忘初心跟黨走、堅定信念中國夢」，橫批「共產黨好」。

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中國當局強制基督徒貼上的春聯，內容皆不出共產黨色彩，包含「不忘初心向前行、堅定信念跟黨走」，橫批「與黨同行」，或是「不忘初心跟黨走、堅定信念中國夢」，橫批「共產黨好」。（圖擷取自＿寒冬雜誌）

中國官員強闖教會，並強制要求基督徒掛上習近平肖像畫。（圖擷取自＿寒冬雜誌）

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