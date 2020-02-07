疫情肆虐不忘打壓基督徒！中國逼貼習近平肖像、共產黨春聯
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎在中國各地肆虐，而中國當局依然不忘打擊基督教，甚至加強鎮壓的力道。春節前後，中國當局不但在境內嚴格查禁任何帶有基督教色彩的春聯，更強制教義中不允許偶像崇拜的基督徒，必須張貼帶有共產黨色彩的春聯，以及習近平的肖像畫。
根據《寒冬》報導，位於中國河南省商丘市的公安，警告當地商家、民眾，禁售與基督教信仰有關的春聯，甚至連帶有「愛」字的也不行，如查獲將全數沒收，並予以罰款與判刑，以示懲戒。
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而在江西省鄱陽縣，共產黨部官員在上月19日強闖當地一間「三自愛國教會」，蒐集所有信徒的個資，並發放由中國當局所印製的黨國宣傳春聯，以及習近平的肖像畫。
官員警告信徒，在春節期間不許貼基督教的春聯，只能張貼中國領導人習近平的畫像，與共產黨特色的春聯，還強調這是全國統一下達的政策，所有人都要信共產黨。
而春聯的內容都不出共產黨色彩，以及政治宣傳的目的，包含「不忘初心向前行、堅定信念跟黨走」，橫批「與黨同行」，或是「不忘初心跟黨走、堅定信念中國夢」，橫批「共產黨好」。
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