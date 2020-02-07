武漢肺炎》南京大媽排隊買烤鴨遭感染 中國網友：心酸又好笑

中國南京日前傳出一名婦人在烤鴨店排隊時，被感染武漢肺炎。圖與本新聞無關。（美聯社）

2020-02-07 22:29:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續擴散，中國境內已超過31000例確診，死亡636例，其中中國南京市一名婦人上月排隊買烤鴨時，接觸到其他患者而被感染，消息一出引發中國網友議論，直呼「心酸又好笑」、「太衰了，就想吃隻鴨子」。

據《江蘇新聞》報導，江蘇省6日統整武漢肺炎病例，新增確診病例32例，其中一名住在南京市鼓樓區的62歲婦人，有確診病例密切接觸史。該婦人在1月22日排隊買烤鴨時，與另一名確診病例（隨後已經在浙江確診）有過密切接觸史，一週後她就出現發燒咳嗽等症狀，接著在家中休息外出。

請繼續往下閱讀...

該婦人2月2日走路到醫院急診就診，隨後轉至發燒門診並隔離治療，3日搭乘專用救護車前往南京市公共衛生醫療中心治療，並在5日確診為武漢肺炎，目前仍在定點醫療機構隔離治療中，症狀較輕且病情平穩。

對此，中國網友見狀紛紛留言，「烤鴨好無辜，這時候就別斬隻鴨子了」、「心酸又好笑」、「我們狼京人民，為了鴨子也是拼了」、「沒有一隻鴨子能活著離開南京」、「媽呀，信息公開的好清楚」。

相關消息轉到PTT也引發熱議，台灣網友紛紛留言，「我笑出來了，對不起」、「吃個烤鴨錯了嗎」、「南京還不全城禁烤鴨？」、「這樣也中喔」、「為什麼買個烤鴨還要與人密切接觸啊？」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

一名中國婦人1月22日在烤鴨店排隊購買烤鴨時，與另一名確診病例（隨後已經在浙江確診）有過密切接觸史，事後被確診出感染武漢肺炎。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法