武漢肺炎》疫情緊逼北京 天津成為首個封閉式管理直轄市

中國天津市疫情延燒，天津市疫情防控工作指揮部於6日緊急宣布將對全市居民社區採「封閉式管理」，成國首個對居民區實行封閉式管理的直轄市。（路透示意圖）

2020-02-07 19:13:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情全境延燒，地理位置緊鄰北京的天津市昨天（6日）傳出武清區人民醫院因發熱門診管理發燒病患的應對不佳，導致包含醫護人員、患者共973人需控管隔離。天津市疫情防控工作指揮部當天也緊急宣布將對全市居民社區採「封閉式管理」，嚴格管制人員、車輛進出，並禁止居民聚集，也代表天津市成為首個對居民區實行封閉式管理的直轄市。

綜合中國媒體報導，天津市武清區昨天有醫院因門診流程不佳，導致醫院封控，包含醫護人員、病患在內共973人需隔離控管。而天津市疫情防控工作指揮部也在同日召開記者會，發布《關於進一步加強疫情防控期間居民小區管理的通告》，宣布即日起全市居民社區實施「封閉式管理」，將24小時嚴格管制人員、車輛進出，並禁止社區內民眾聚集。

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通告要求，由社區幹部、社區民警、志願者等組成專門隊伍，落實封閉管理等防控措施。設置24小時檢查點，對外來人員及外地返津的社區居民逐人進行登記，快遞、外賣人員一律禁止進入社區，由訂購者到社區大門外自取。

還稱，社區應詳細記錄人員資訊、進出時間、出入原因等資訊，並督促有症狀的居民及時就醫就診，而居家隔離人員出現異常症狀，也須及時向街道和社區衛生健康部門報告。此外，又要求加強出租屋管理，若出租方疏於管理或隱瞞不報導致發生疫情的，將依法追究其責任，各類工程施工也要暫停。

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