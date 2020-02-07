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以巴衝突已造成4死 川普「中東和平計畫」形同虛設

以色列與巴勒斯坦的衝突近日造成至少4人死亡，數十人受傷，美國總統川普所提出的「中東和平計畫」形同虛設。（美聯社）

以色列與巴勒斯坦的衝突近日造成至少4人死亡，數十人受傷，美國總統川普所提出的「中東和平計畫」形同虛設。（美聯社）

2020-02-07 20:54:22

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴基斯坦的衝突不斷升溫，美國總統川普於1月29日所提出的中東和平計畫形同虛設，以巴衝突近日造成至少4人死亡，數十人受傷，巴勒斯坦總統發言人與美國白宮顧問相互指對方該為衝突負責。

綜合外媒報導，周三爆發的以巴衝突至少造成4死，數十人受傷。以色列部隊昨天於巴勒斯坦北部傑寧（Jenin）的衝突中射殺2名巴勒斯坦人。經《巴勒斯坦通訊社》證實2名死者分別為19歲的學生塔別克（Yazan Abu Tabekh）以及巴勒斯坦警察巴萬（Tareq Badwan）。

另外2名死者亦為巴勒斯坦人，17歲的哈達德（Mohammed al-Haddad）周三晚間於希伯倫的（Hebron）衝突中遭以色列部隊開槍射殺，另1名死者則於周四攻擊東耶路撒冷舊城（Old City）警察局，遭以色列警方射殺。

對此，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人受《巴勒斯坦通訊社》訪問時表示，美國總統川普所提出的「中東和平計畫」為中東局勢帶來了衝突，並且為種種緊張局勢創造了絕佳的環境。美國白宮顧問庫許納（Jared Kushner）則表示，巴勒斯坦領導人才須為近日以來的以巴衝突負起責任。

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