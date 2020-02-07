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李文亮逝世爆民怨！中共狂刪網文 PO國歌歌詞也被「警告」

有網民發表中共歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，也被官方刪除並警告。（歐新社）

有網民發表中共歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，也被官方刪除並警告。（歐新社）

2020-02-07 19:06:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎的「吹哨人」、34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮今天凌晨病逝，在中國網路掀起討論聲浪，網民檢討「自由言論」的聲音從四面八方響起，不過中國官方也開始封鎖所有敏感辭彙，甚至有網民發表中共歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，也被官方刪除並警告。

李文亮在武漢肺炎疫情爆發前，曾在社群微信群組發文提醒小心此類似「SARS」的病毒，沒想到卻遭警局訓斥，逼迫他簽下訓斥書，官方媒體也痛批他散播謠言；直到武漢肺炎疫情爆發，才證明李文亮為揭發疫情的「吹哨人」，不過此時他已因感染肺炎住進加護病房。

李文亮逝世讓中國網民相當震驚，紛紛指責中共為隱匿疫情，汙衊李文亮造謠，微博上也傳出大量爭取自由言論的PO文；不過，同時也傳出中共發布指令，要求嚴格規範討論李文亮死訊聲量的熱度、控管「熱搜綁」。消息傳出後，讓網民更加激憤。

不久後，微博等平台出現大量標記「#我要言論自由#」、「#言論自由#」的標籤，甚至以各種避免被官方系統判定的方式標記「6/四天安門」等中國禁忌議題，一度讓網路管理員來不及刪除貼文，不過稍晚還是全遭屏蔽。

有網民貼出平台發送的訊息，可見他只是發表中國國歌歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，結果就遭判定「含有激進時政或意識形態方面的內容，現已被移除」，平台也警告，若近期發言多次遭網站管理員刪除，帳號可能會被禁言。

有網民貼出平台發送的訊息，可見他只是發表中國國歌歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，結果就遭判定「含有激進時政或意識形態方面的內容，現已被移除」，平台也警告，若近期發言多次遭網站管理員刪除，帳號可能會被禁言。（擷取自PTT）

有網民貼出平台發送的訊息，可見他只是發表中國國歌歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，結果就遭判定「含有激進時政或意識形態方面的內容，現已被移除」，平台也警告，若近期發言多次遭網站管理員刪除，帳號可能會被禁言。（擷取自PTT）

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