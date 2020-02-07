武漢肺炎》中國天津百貨公司群聚感染 逾9000人需隔離

中國天津寶坻百貨出現群聚感染，逾9000人需隔離觀察。（法新社）

2020-02-07 16:54:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國天津出現群聚感染，天津寶坻區防控指揮部今（7）日表示，上月31日至今，寶坻區共有23人確診，患者全和寶坻百貨有關，據調查，約有9200名顧客需隔離觀察。

綜合媒體報導，中國天津市寶坻區防控指揮部今（7）日召開新聞發布會表示，該區域共23名確診，都與寶坻百貨有關，病患包含百貨的員工、顧客和他們的密切接觸者。

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總指揮、寶坻區人民政府區長毛勁松指出，寶坻百貨顧客眾多，目前百貨共194名銷售員以集中到隔離觀察點，據調查，上月19日至25日出入百貨的顧客人群約為9200人，數字不排除再增加，也呼籲曾到訪該百貨的民眾自行在家隔離。

據報導，天津寶坻百貨一名66歲女顧客確診後，2月5日病死，也成為該市首宗死亡個案。毛勁松表示，目前當局已加強防疫、限制人員進出社區。除了寶坻百貨外、社區村莊也已進行全面消毒，最大限度的杜絕病毒傳染源。

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