武漢肺炎》比SARS狡猾得多！ 學者：疫情未必在夏天受控

香港醫學院院長梁卓偉說，武漢肺炎比SARS「狡猾得多」，因為武漢肺炎大概要7至10日才會出現病徵，強調武漢肺炎未必能夠在夏天受到控制。圖為（歐新社資料照）

2020-02-07 14:47:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，香港醫學院院長梁卓偉說，香港已經出現社區感染，是鐵一般的事實，又形容武漢肺炎比SARS「狡猾得多」，因為武漢肺炎大概要7至10日才會出現病徵，強調武漢肺炎未必能夠在夏天受到控制。

綜合媒體報導，梁卓偉今天接受電台節目訪問時表示，武漢肺炎比起嚴重急性呼吸道症候群（SARS）「狡猾得多」，因為SARS病患首日就會出現病徵，而武漢肺炎則需要7至10日後，其病毒才會提高傳播率，但武漢肺炎在病發初期就可傳播，令任何個人或社會整體的防疫措施都難上加難。

請繼續往下閱讀...

梁卓偉說，香港已經出現社區感染，是鐵一般的事實，不需要特別去抗拒，都應該要接受，但即使本地出現社區感染，並不等於疫情會持續況大，希望政府可盡力找出緊密接觸者，第一時間進行隔離及檢測。

先前抗疫督導委員會專家顧問的福田敬二稱，疫情未必能在夏天受到控制，梁卓偉說，認同有關說法，沒有科學數據顯示武漢肺炎可在濕度或溫度高的環境緩和，像是新加坡和泰國現在天氣炎熱，仍有出現本地的傳播個案，強調單靠天氣防疫的策略既不科學也不實際。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法