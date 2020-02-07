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武漢肺炎》比SARS狡猾得多！ 學者：疫情未必在夏天受控

香港醫學院院長梁卓偉說，武漢肺炎比SARS「狡猾得多」，因為武漢肺炎大概要7至10日才會出現病徵，強調武漢肺炎未必能夠在夏天受到控制。圖為（歐新社資料照）

香港醫學院院長梁卓偉說，武漢肺炎比SARS「狡猾得多」，因為武漢肺炎大概要7至10日才會出現病徵，強調武漢肺炎未必能夠在夏天受到控制。圖為（歐新社資料照）

2020-02-07 14:47:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，香港醫學院院長梁卓偉說，香港已經出現社區感染，是鐵一般的事實，又形容武漢肺炎比SARS「狡猾得多」，因為武漢肺炎大概要7至10日才會出現病徵，強調武漢肺炎未必能夠在夏天受到控制。

綜合媒體報導，梁卓偉今天接受電台節目訪問時表示，武漢肺炎比起嚴重急性呼吸道症候群（SARS）「狡猾得多」，因為SARS病患首日就會出現病徵，而武漢肺炎則需要7至10日後，其病毒才會提高傳播率，但武漢肺炎在病發初期就可傳播，令任何個人或社會整體的防疫措施都難上加難。

梁卓偉說，香港已經出現社區感染，是鐵一般的事實，不需要特別去抗拒，都應該要接受，但即使本地出現社區感染，並不等於疫情會持續況大，希望政府可盡力找出緊密接觸者，第一時間進行隔離及檢測。

先前抗疫督導委員會專家顧問的福田敬二稱，疫情未必能在夏天受到控制，梁卓偉說，認同有關說法，沒有科學數據顯示武漢肺炎可在濕度或溫度高的環境緩和，像是新加坡和泰國現在天氣炎熱，仍有出現本地的傳播個案，強調單靠天氣防疫的策略既不科學也不實際。

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