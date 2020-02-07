武漢肺炎》李文亮過世 中國網友罵爆中官媒總編

中官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖擷取自微博）

2020-02-07 10:58:06

〔即時新聞／綜合報導〕最早揭露中國武漢肺炎的醫生李文亮，於7日凌晨2時58分被證實病逝，中國網友群情激憤，痛罵官員與媒體殺人，中國官媒總編輯的微博也被一片罵聲洗板。

中官媒《環球時報》總編輯胡錫進常對時事發表看法，有不少死忠支持者，但對於李文亮事件的發言，則被中國網友留言灌爆。他上個月發表文章指出，公安部門對待發現病毒的「8位市民」非常友好客氣，「現在回頭看，那8人說這次的病毒就是SARS，不準確，但他們做為非專業人士有這樣的偏差可以理解」，他還說，多數人沒有想到疫情會如此嚴重，社會情緒穩定是官方當時的優先考慮。

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今天凌晨1時10分，胡錫進說自己得到準確消息，李文亮正在被搶救，他要大家為李祈禱，還說「我們尊敬你，我們愛你，挺住」，並期待生命奇蹟的發生。

中國網友在這兩篇貼文底下留言大罵，「別人可以，你不配」、「你覺得自己這個話說得虧心不虧心」、「維穩式搶救，請放過李醫生」、「已經去世了，官媒還要統一口徑嗎」、「說李醫生造謠的時候怎麼沒見你出來尊敬他」。

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