武漢肺炎》李文亮死了仍裝葉克膜「搶救」中國網友批院方演戲

最先引起中國網友憤怒的原因是各大官媒對於李文亮去世時間說法反覆，也和醫院官方公布的消息有出入，遭質疑仍在企圖欺瞞。（圖截自微博）

2020-02-07 15:05:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國對武漢肺炎首發聲，最初被中國視為「造謠者」，後隨疫情擴大成為民眾心中「吹哨者」的李文亮醫生7日凌晨過世，而醫院和官方一路以來控制輿論、隱瞞消息的行徑也被中國媒體踢爆，徹底點燃中國網友怒火，紛紛在網上要求言論自由，迫使中國政府不得不做這幾個動作維穩。

綜合中國媒體報導，李文亮醫生過世前並沒有得到相應的救治措施，而在6日晚間9時30分因器官衰竭而「心跳停止」，此新聞也被《環球時報》、《央視》等官媒證實，引發中國網友的悲憤、懊悔之情，同時也將矛頭轉向政府。然而，《環球時報》卻又在晚間11時改口聲稱院方為李文亮醫生插上葉克膜，仍在急救中。各大官媒也跟進，而微博也不斷被「#李文亮仍在搶救中」的標籤洗版，但其他的關鍵字都遭限制。

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而在微博和Twitter上也出現疑似李文亮醫院同事的悲憤控訴，聲稱李文亮的葉克膜「是心跳停了，人都死了才故意裝上去」，他們指控院方領導根本不管李文亮生死，只是因輿論壓力而作「政治性、表演式搶救」。

而在美的中國獨立評論員秦鵬也轉發一則關於知情人士揭露院方如何「急救」的文章，更批這根本是「辱屍」，最後也被爆約在晚間11時移除葉克膜設備，放棄「急救」。但醫院卻仍延遲至7日凌晨3時48分才透過微博向大眾宣告李文亮於2時58分去世消息，疑是為給官方政府時間擬定對外說法，以及利用祈禱轉移怒火，但仍無法平息中國網友的憤慨知情，院方微博就在短短幾小時內被百萬則留言灌爆。

而當內幕消息被中國獨立媒體、社群轉發曝光後，也瞬間引燃中國網友的空前怒火。自凌晨3時起在微博上出現大量包含「#我要言論自由#」標籤的文章，要求有公民基本權利、言論自由及知情權，甚至貼上六四天安門事件照片，要求政府「說真話」，甚至一度言論管理失控，但在7日上午9時一過，微博上大量關於「#言論自由#」的個人用戶貼文已遭刪除，相關標籤內容也只剩官方媒體斥責外國媒體利用言論自由辱華的文章。

然而中國網友們也擔憂李文亮親屬的安危，雖中國媒體《經濟觀察報》首先在7日凌晨12時20分在微博上發布訊息哀悼李文亮醫生，內文表示李文亮醫生確認已過世，而他的遺孀在湖北老家，健康狀況沒有問題，其他官方媒體紛紛轉發。不過網上也傳李文亮孕妻其實早染武漢肺炎，也正在搶救，此一消息目前未獲證實，但《財新網》先前專訪李文亮時，他自己也曾透露父母和多位同事也染病，且雖官媒稱李文亮早與妻子隔離，但湖北早已淪為疫區。因此不少網友認為不能排除李文亮遺孀染病的可能性，也推測官方確實可能為維穩不敢公布李文亮親屬的相關訊息，擔心又發生凌晨一度言論管理失控的情形。

此外，微博上也曾出現疑似中共宣傳部對各家媒體的指示：「關於武漢市中心醫院李文亮醫生去世一事，要嚴格規範稿源，嚴禁使用自媒體稿件擅自報導，不得彈窗PUSH，不評論、不炒作。互動環節穩妥控制熱度，不設話題，逐步撤出熱搜，嚴管有害信息。」秦鵬也在Twitter上發布這一訊息，中國政府大小動作頻傳嚴格控制李文亮醫生事件的討論度。

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