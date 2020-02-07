武漢肺炎》李文亮去世成最後一根稻草 百萬中網友怒吼要自由

被稱為中國武漢疫情「吹哨者」的李文亮醫生過世後，微博大量出現爭取言論自由的貼文，甚至貼上64天安門事件的相關訊息，但現已遭官方刪除。（圖截自網路）

2020-02-07 11:10:14

〔即時新聞／綜合報導〕在中國被民眾視為武漢肺炎疫情最初的「吹哨者」李文亮醫生因感染武漢肺炎於7日凌晨2時被醫院宣告去世，但被中國媒體及醫院同事爆料搶救至宣告去世的過程疑點重重。眾多中國網友怒吼醫院欠一個解釋，而官方欠李文亮醫生一個道歉，並仍持續欺瞞百姓，大量要求言論自由的聲音在微博如海嘯般襲來，甚至不少貼文提及六四天安門事件。官方一度管理不及，光李文亮醫生任職的武漢中心醫院微博留言則數便破百萬。但至7日早上9時相關言論全遭屏蔽，相關標籤也只剩官方媒體譴責外國濫用言論自由辱華的文章。

據綜合中國媒體報導，最初勇於對武漢肺炎議題發聲，因此被官方指為「造謠者」的李文亮醫生，於7日凌晨宣告因染武漢肺炎搶救不治。引發中國網友群起憤慨，除指責官方隱匿消息使疫情一發不可收拾，勇於發聲者因此犧牲。因有媒體報導李醫生早在6日晚間9時30分停止心跳，雖緊急以葉克膜搶救但仍回天乏術，在11時移除，傳死訊。但醫院卻仍延遲至7日凌晨3時48分才透過微博向大眾宣告李文亮於2時58分消息，疑是為給官方政府時間擬定維穩對策，引發眾怒。大量網友湧入醫院的微博要求了解這中間到底發生甚麼事，也諷刺醫院是「政治性、表演式搶救」，留言則數一度破百萬。

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接著，在微博上出現大量包含「#我要言論自由#」標籤的文章，內容多是要求有公民基本權利、言論自由及知情權，甚至貼上六四天安門事件相關資訊、照片，強烈要求官方解釋李文亮醫生去世的真相並公開現在疫情的真實數據和擴散情形，據傳一度負責管理言論的刪帖員也來不及處理，但在7日上午9時一過，微博上大量關於「#言論自由#」的個人用戶貼文已遭刪除，相關標籤內容也只剩官媒斥責外國辱華的文章。

中國武漢眼科醫生李文亮於去年12月30日，因醫院接到了7個類似SARS的病例，而在微信群中向好友警告、要小心提防。卻和另外7位發了類似信息的醫生被武漢公安指造謠，簽下了「訓誡書」低頭認罪。結果時間證明李文亮等人的警示並不是不實訊息，武漢肺炎疫情在中國大爆發，李文亮等人也被中國網友大讚是「吹哨者」。但沒想到李文亮2月1日就在微博上透露自己不幸在看診時被患者傳染武漢肺炎，後於7日凌晨不幸病逝，得年僅34歲，留下5歲大的孩子和懷孕中的妻子。

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