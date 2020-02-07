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上海5人確診武漢肺炎 跨省追出健身房群聚感染

2020-02-07 00:53:02

〔中央社〕中國上海有5人被確診武漢肺炎，感染來源不明。經該市進行流行病學調查後，竟追出一起在安徽省蚌埠市健身房的群聚感染，蚌埠隨後也發現當地5名患者與這間健身房有關。

上海市政府6日舉行疫情防控新聞發佈會，說明針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。會中，上海市疾控中心主任傅晨指出，該市黃浦區和寶山區分別在1月26日和29日發生兩起聚集性疫情，其中黃浦區有2個病例，寶山區則有3個。

上述5人都沒有湖北的旅遊史、沒有可疑病例接觸史，也沒有食用野生動物的暴露史，感染來源成謎。

他說，經上海流行病學調查團隊了解，黃浦區和寶山區其中一起病例曾在1月20日聚餐，循線追查，發現寶山區3起病例在1月上旬曾赴安徽省蚌埠市參加親友婚禮，期間當中2例病例曾到某健身房運動，這間健身房被視為高度懷疑線索。

蚌埠之後也宣布，當地5起病例和這間健身房有關，並發出通告排查在那段期間曾到過健身房的所有人員。

傅晨以此為例，說明流行病學調查的重要性，指透過線索的排查，能了解病例基本狀況，掌握人員活動軌跡，明確傳播途徑，以便盡快採取醫學觀察隔離等措施，阻斷疾病傳播。（編輯：徐崇哲）

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