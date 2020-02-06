武漢肺炎》海上隔離第2天！鑽石公主號乘客PO「生活照」解悶

5日起，「鑽石公主號」郵輪上來自各國的旅客都已開始接受海上隔離，由於只能待在房間，許多乘客紛紛在社群網站PO出自己的「隔離生活」。（圖擷取自推特 @quarantinedondiamondprincess）

2020-02-06 22:45:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延全球，曾在1月底停靠基隆港的郵輪「鑽石公主號」繼昨（5）日確診10例後，今（6）日再添10例，全船共有20人感染，其中包含1名台灣乘客；5日起，郵輪上來自各國的旅客都已開始接受海上隔離，由於只能待在房間，許多乘客紛紛在社群網站PO出自己的「隔離生活」。

綜合外媒報導，曾在1月底停靠基隆港的郵輪「鑽石公主號」1月20日從日本橫濱出發後，1月25日因一名香港旅客下船後確診武漢肺炎，除了確診患者之外，全船乘客都於5日於橫濱港外海開始為期2週的隔離生活，截至今日，已有20例確診。

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據報導，一名來自英國的乘客亞伯（David Abel）隔離後曾在臉書PO出幾段影片，從影片中能看出他心情還不錯，還自嘲「突然多了2週的假期」，他說，他被告知要在船上隔離14天後，就被限制在房間，食物都由服務人員送來，當有人敲門，才能打開房門。

亞伯也補充說，他很慶幸自己的房間有「陽台」，因為郵輪上許多便宜的房間甚至沒有「窗戶」，「就像被關在衣櫃裡，沒有新鮮空氣、沒有陽光，根本是人間煉獄」。

除了亞伯，也有一些乘客在推特PO出他們每日的餐點以及娛樂，從照片能看到，餐點中有沙拉、麵包、蛋、肉等等，雖然十分簡單，但乘客還能自行「選擇」午餐以及晚餐，也不時會有巧克力、汽水等小點心送到房間，甚至還有桌遊、拼字遊戲可以玩，讓他們能消磨時間、排解無聊。

Day 2: Dinner and tomorrow’s menu choices. Beef stew, pate, cake, water. Also watch “Dumbo”. Kinda boring for me. #diamondprincess #Quarantine pic.twitter.com/o2dpdHKait — quarantinedondiamondprincess （@quarantinedond1） February 6, 2020

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鑽石公主號已20例確診中國武漢肺炎，目前在日本橫濱港「海上隔離」。（歐新社）

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