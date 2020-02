武漢肺炎》海上隔離第2天！鑽石公主號乘客PO「生活照」解悶

2020-02-06 22:45:14

〔即時新聞/綜合報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延全球,曾在1月底停靠基隆港的郵輪「鑽石公主號」繼昨(5)日確診10例後,今(6)日再添10例,全船共有20人感染,其中包含1名台灣乘客;5日起,郵輪上來自各國的旅客都已開始接受海上隔離,由於只能待在房間,許多乘客紛紛在社群網站PO出自己的「隔離生活」。

綜合外媒報導,曾在1月底停靠基隆港的郵輪「鑽石公主號」1月20日從日本橫濱出發後,1月25日因一名香港旅客下船後確診武漢肺炎,除了確診患者之外,全船乘客都於5日於橫濱港外海開始為期2週的隔離生活,截至今日,已有20例確診。

據報導,一名來自英國的乘客亞伯(David Abel)隔離後曾在臉書PO出幾段影片,從影片中能看出他心情還不錯,還自嘲「突然多了2週的假期」,他說,他被告知要在船上隔離14天後,就被限制在房間,食物都由服務人員送來,當有人敲門,才能打開房門。

亞伯也補充說,他很慶幸自己的房間有「陽台」,因為郵輪上許多便宜的房間甚至沒有「窗戶」,「就像被關在衣櫃裡,沒有新鮮空氣、沒有陽光,根本是人間煉獄」。

除了亞伯,也有一些乘客在推特PO出他們每日的餐點以及娛樂,從照片能看到,餐點中有沙拉、麵包、蛋、肉等等,雖然十分簡單,但乘客還能自行「選擇」午餐以及晚餐,也不時會有巧克力、汽水等小點心送到房間,甚至還有桌遊、拼字遊戲可以玩,讓他們能消磨時間、排解無聊。

Day 2: Dinner and tomorrow’s menu choices. Beef stew, pate, cake, water. Also watch “Dumbo”. Kinda boring for me. #diamondprincess #Quarantine pic.twitter.com/o2dpdHKait

Day 2: Another surprise! One of my favourite cruise experiences: daily crossword. Thanks @PrincessCruises #DiamondPrincess #Quarantine pic.twitter.com/EwlqKgfIyW