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美眾院草擬彈劾川普條款 司委會可能本週表決

2019-12-09 02:59:03

〔中央社〕美國聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）今天指出，眾議院的民主黨人正在草擬針對美國總統川普的彈劾條款，且司法委員會可能在本週進行表決。

納德勒在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）表示，明天的聽證會結束之前，司委會將不會針對川普受到的指控做出決定。

納德勒說：「事實是，在明天的聽證會之前，我們不會做出任何決定，例如條款的範圍，還有條款包含的內容，以及使用的措辭。」

針對川普的彈劾調查重點，聚焦於他疑似今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時，施壓對方調查民主黨政敵、前副總統拜登（Joe Biden）。

拜登有機會在民主黨黨內總統初選脫穎而出，可望明年11月總統大選對決共和黨籍的川普。

眾院司委會正在草擬彈劾條款，其中包括指控川普濫權威脅烏克蘭當局調查拜登，其次是川普拒絕眾院彈劾調查人員發出的傳票，恐構成妨礙國會調查。

民主黨議員目前還須解決一項問題，是否要根據今年稍早調查通俄案的前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的查案報告，將川普涉嫌妨礙司法列入彈劾條文。

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