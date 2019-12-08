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推送中條例成送中第一人 英媒爆律政司長被中國下令回香港

香港律政司長鄭若驊上月14日到英國出席講座，被數十名挺港人士包圍導致跌倒受傷，英國《金融時報》日前引述三名知情人士爆料，「鄭若驊當時想留在倫敦，並辭去政府職務，直到北京下令她回家」。（圖擷取自立場新聞）

香港律政司長鄭若驊上月14日到英國出席講座，被數十名挺港人士包圍導致跌倒受傷，英國《金融時報》日前引述三名知情人士爆料，「鄭若驊當時想留在倫敦，並辭去政府職務，直到北京下令她回家」。（圖擷取自立場新聞）

2019-12-09 00:28:21

〔即時新聞／綜合報導〕發明「送中條例」的香港律政司司長鄭若驊，上月14日出訪英國被十多名挺港示威者包圍跌倒，聲稱左手手腕脫臼兼骨折於英國接受手術，隨後被轉往北京治療，對此，英國《金融時報》（FINANCIAL TIMES）日前披露，鄭若驊當時希望辭職留在倫敦，但中共卻下令要求她回到香港，有港媒戲稱鄭成為「被送中第一人」。

綜合媒體報導，香港律政司長鄭若驊上月14日到英國出席講座，被數十位挺港人士包圍導致跌倒受傷，英國《金融時報》日前引述三名知情人士爆料，「鄭若驊當時想留在倫敦，並辭去政府職務，直到北京下令要她回家」，並稱「對香港人來說，去北京接受治療是不普遍的」；此外，該篇報導還指出，「律政司司長辦公室否認鄭若驊想辭職，也否認北京曾下令她回港」。

根據港媒報導，鄭若驊本月3日回到香港時也透露，她在英國接受手術後，被中國駐倫敦大使送到北京，媒體問其為何不回港治療，鄭僅稱「是大使館的安排」，並對「中國中央政府與領導的關懷及支持」表示誠摯感謝；對此，香港的《大紀元時報》戲稱，發明反送中條例的律政司司長鄭若驊成為「被送中的第一人」。

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