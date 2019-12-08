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每晚不同人求陪睡 少女懷孕4男友嗨翻：要當爸爸啦

美國年輕女子奧捷妲（Tory Ojeda）從18歲起，接連認識4名男子並相戀，目前她已懷孕並決定要讓男友們一起養小孩。（圖片截取自Youtube）

美國年輕女子奧捷妲（Tory Ojeda）從18歲起，接連認識4名男子並相戀，目前她已懷孕並決定要讓男友們一起養小孩。（圖片截取自Youtube）

2019-12-09 00:25:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1名20歲女子奥捷妲（Tory Ojeda）有4個男性伴侶，平時5人同住在屋簷下，且互相都能接受並維持這種特別的開放式關係。女子近日懷孕，4位男性伴侶都表示初為人父非常開心，奥捷妲也興奮表示非常期待孩子的出生。

據英國《每日郵報》報導，奥捷妲在18歲時認識了第1位男性伴侶馬克（Mac），兩個月後遇到另1名男子特拉維斯（Travis）並在一起；隨後認識男友們的共同好友伊森（Ethan）和克里斯（Christopher），目前5人開心和平的生活在一起，對於將出世的寶寶，也已分擔好自己需負責的工作。

奥捷妲也坦言，「剛開始常常會出現一些吃醋、忌妒的狀況，例如每個晚上他們都會因我要與誰共眠而發生爭執，因此需要更加了解對方並認識彼此，才會減少這種情況的發生。」而特拉維斯也表示，「總是會有忌妒時候，但要學著放鬆、克制自己」。

而對於自己不平凡的戀愛經驗，奧捷妲認為很幸福，並提到為了不讓他們互相吃醋，平時會分配好和4人相處的時間；受訪時她也大方表示，如果男友們愛上其他人，她也會很支持。

而奥捷妲經過檢查表示，肚子中寳寳的親生父親是22歲的克里斯（Christopher），並開心透露「這孩子讓這家庭更加堅固、團結，我們都很期待」。

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