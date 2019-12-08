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女子迷信減重偏方 誤吞30公分「催吐管」

一名女子自稱「自己喝奶茶不小心將吸管吞入食道」，但醫生深入檢查後，發現異物位置有點深，且盧姓女子所說的「吸管竟然寬約1.9公分，長約30公分」，一問之下才讓盧女吐出實情。（圖擷取自小時新聞）

一名女子自稱「自己喝奶茶不小心將吸管吞入食道」，但醫生深入檢查後，發現異物位置有點深，且盧姓女子所說的「吸管竟然寬約1.9公分，長約30公分」，一問之下才讓盧女吐出實情。（圖擷取自小時新聞）

2019-12-08 23:40:32

〔即時新聞／綜合報導〕減肥方法百百種，有些人聽信民間偏方療法，不小心傷了錢包以及身體，中國有一名網友因為按照網路流傳的減肥方法「催吐管」來進行減肥，沒想到不小心把30公分長的催吐管吞入喉中，送醫治療後，所幸並沒有造成食道損傷或胃穿孔。

綜合媒體報導，廣州南方醫科大學第三附屬醫院急診室，近日有一名22歲盧姓女子求診，她自稱「自己喝奶茶不小心將吸管吞入食道」，但醫生深入檢查後，發現異物位置有點深，且盧姓女子所說的「吸管」竟然寬約1.9公分，長約30公分，並不符合喝奶茶吸管的大小，且質地很硬，反覆追問之下才讓盧女吐出實情，沒想到她是使用網路偏方減肥法「催吐管」進行減肥，卻發現催吐效果越來越不如預期，於是越插越深，才會釀成這次悲劇。

由於催吐管底端在胃部，頂著胃壁，由胃鏡下可見頂端距離門牙約18公分，在醫生們反覆討論之下，決定使用胃鏡下食道異物取出術，才成功取出異物。目前盧姓女子情況恢復良好。

醫生表示，「我們發現催吐管被患者反覆使用，且還曾折斷過，盧女並以透明膠帶在這折斷處纏繞。一開始我們替盧女進行胃鏡檢查，並發現她胃部和食道已開始發炎、潰瘍，但所幸管子沒有造成她食道、胃部穿孔。」

醫生也提醒民眾，「盲目的插管」對內臟傷害極大，很容易誤傷食道以及胃部，更有可能不小心戳破器官，造成穿孔。專家也表示，催吐減肥百害無一利，建議大家依照正常的飲食習慣及運動來進行減肥，不要因一時的減肥反而傷了身體。

醫生從女子身上取出一根寬約1.9公分，長約30公分的催吐管。（圖擷取自小時新聞）

醫生從女子身上取出一根寬約1.9公分，長約30公分的催吐管。（圖擷取自小時新聞）

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