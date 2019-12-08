解放軍扮的？港警飆普通話訓便衣「你不配做軍人」
〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警察暴力鎮壓場面持續上演，近來多起年輕示威者無故失蹤、自殺，甚至疑似「被自殺」的案件發生，還有傳出可能是解放軍假扮香港警察的畫面也不斷流出。日前有段網傳影片顯示，一名全副武裝的「香港警察」在街頭用普通話訓斥一名便衣，這名便衣還向他敬軍禮做解釋。
影片中顯示，上月4日左右，一隊香港鎮暴警察打扮的人員在街頭圍住一名灰衣男子。其中一名「港警」不顧身旁有多名記者在場，憤怒地用普通話大聲訓斥灰衣男：「你侮辱軍人！你不配做軍人！你現在是軍人，你知道嗎？」灰衣男隨後向他敬了一個舉手禮，並疑似竭力辯解。經過一番口角後，在其他「港警」勸解下，灰衣男最後離開現場。
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香港警察對示威者的暴力鎮壓，手段血腥殘酷，被懷疑不太像過去香港警方的作風，很多被指是中國軍警的一貫手法，其中包括8月31日的太子站慘案，以及之後密集發生的疑似「被自殺」事件，引發外界揣測中國解放軍或武警已經混入香港警隊，甚至已接管香港警隊。
香港中文大學學生會外務副會長呂天忻日前對「自由亞洲電台」表示，有被捕的大專生曾向她反映，在警署內有操北方口音的速龍小隊毆打被捕者。
此外，「香港眾志」上月6日在推特公布一段影片則顯示，數十名身著香港鎮暴警察制服的人員，竟出現在九龍塘解放軍軍營內巡邏。「香港眾志」質疑這種情況前所未見，難道「這些人是打扮成鎮暴警察的中國軍隊，準備展開血腥鎮壓」？