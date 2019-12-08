解放軍扮的？港警飆普通話訓便衣「你不配做軍人」

影片中可見，一名穿著香港鎮暴警察制服的警員用普通話怒罵穿灰色便衣的男子說「你不配做軍人」！（YouTube影片截圖）

2019-12-08 19:44:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警察暴力鎮壓場面持續上演，近來多起年輕示威者無故失蹤、自殺，甚至疑似「被自殺」的案件發生，還有傳出可能是解放軍假扮香港警察的畫面也不斷流出。日前有段網傳影片顯示，一名全副武裝的「香港警察」在街頭用普通話訓斥一名便衣，這名便衣還向他敬軍禮做解釋。

影片中顯示，上月4日左右，一隊香港鎮暴警察打扮的人員在街頭圍住一名灰衣男子。其中一名「港警」不顧身旁有多名記者在場，憤怒地用普通話大聲訓斥灰衣男：「你侮辱軍人！你不配做軍人！你現在是軍人，你知道嗎？」灰衣男隨後向他敬了一個舉手禮，並疑似竭力辯解。經過一番口角後，在其他「港警」勸解下，灰衣男最後離開現場。

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香港警察對示威者的暴力鎮壓，手段血腥殘酷，被懷疑不太像過去香港警方的作風，很多被指是中國軍警的一貫手法，其中包括8月31日的太子站慘案，以及之後密集發生的疑似「被自殺」事件，引發外界揣測中國解放軍或武警已經混入香港警隊，甚至已接管香港警隊。

香港中文大學學生會外務副會長呂天忻日前對「自由亞洲電台」表示，有被捕的大專生曾向她反映，在警署內有操北方口音的速龍小隊毆打被捕者。

此外，「香港眾志」上月6日在推特公布一段影片則顯示，數十名身著香港鎮暴警察制服的人員，竟出現在九龍塘解放軍軍營內巡邏。「香港眾志」質疑這種情況前所未見，難道「這些人是打扮成鎮暴警察的中國軍隊，準備展開血腥鎮壓」？

日前《路透》批露中國解放軍增兵增加逾1倍，達1.2萬人進駐香港，《美聯社》確實拍到武裝車進入香港的畫面。（美聯社）

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