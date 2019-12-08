為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印度新德里工廠大火釀嚴重傷亡 至少43死逾50傷

新德里Anaj Mandi地區一家工廠火警造成嚴重傷亡。（圖擷自Twitter）

新德里Anaj Mandi地區一家工廠火警造成嚴重傷亡。（圖擷自Twitter）

2019-12-08 13:34:52

首次上稿 12:59
更新時間 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里一家工廠在當地時間今（8日）晨5點許（台灣時間約8點）發生大火，由於消防單位救援工作延遲，造成嚴重死傷，至少35死56傷，現死亡人數增至43人，驚動印度總理莫迪。

綜合印度媒體報導，新德里Anaj Mandi地區一家工廠在當地時間清晨傳出火警，消防單位在5點22分接獲通報，超過600平方英尺的存放書包及材料的廠房陷入一片火海，許多民眾在睡夢中遭到濃煙吞噬，儘管當局出動超過30輛消防車前往滅火，但仍造成嚴重死傷，至少35人死亡，56人重傷送醫，其中逾15人傷重命危。

有報導指出此次火場傷亡如此慘重原因是救援工作遲緩所致，有消防官員受訪時辯稱，起初接到火警時，並未得知有人受困消息，導致救援行動延遲，強調已盡全力救出受困民眾，至少救出超過50人，目前救援工作還在進行中。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特表示，發生在Anaj Mandi大火十分駭人，並弔念這場悲劇中喪命的民眾，強調當局會提供一切可能的援助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南永康工廠大火持續悶燒 42輛消防車漏夜灌救
2019-12-07 06:49

台南永康工廠大火持續悶燒 42輛消防車漏夜灌救
彰化家具工廠大火濃煙遮天 民眾呼驚悚
2019-12-02 15:58

彰化家具工廠大火濃煙遮天 民眾呼驚悚
耶誕買什麼？玩具反斗城專家告訴你

耶誕買什麼？玩具反斗城專家告訴你
鹿港電鍍工廠火災 熱處理機台冒煙
2019-09-22 21:06

鹿港電鍍工廠火災 熱處理機台冒煙
玻璃杯工廠貨櫃起火 苗消動員搶救
2019-09-09 13:50

玻璃杯工廠貨櫃起火 苗消動員搶救
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播