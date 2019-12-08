印度新德里工廠大火釀嚴重傷亡 至少43死逾50傷

新德里Anaj Mandi地區一家工廠火警造成嚴重傷亡。（圖擷自Twitter）

2019-12-08 13:34:52

首次上稿 12:59

更新時間 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里一家工廠在當地時間今（8日）晨5點許（台灣時間約8點）發生大火，由於消防單位救援工作延遲，造成嚴重死傷，至少35死56傷，現死亡人數增至43人，驚動印度總理莫迪。

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綜合印度媒體報導，新德里Anaj Mandi地區一家工廠在當地時間清晨傳出火警，消防單位在5點22分接獲通報，超過600平方英尺的存放書包及材料的廠房陷入一片火海，許多民眾在睡夢中遭到濃煙吞噬，儘管當局出動超過30輛消防車前往滅火，但仍造成嚴重死傷，至少35人死亡，56人重傷送醫，其中逾15人傷重命危。

有報導指出此次火場傷亡如此慘重原因是救援工作遲緩所致，有消防官員受訪時辯稱，起初接到火警時，並未得知有人受困消息，導致救援行動延遲，強調已盡全力救出受困民眾，至少救出超過50人，目前救援工作還在進行中。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特表示，發生在Anaj Mandi大火十分駭人，並弔念這場悲劇中喪命的民眾，強調當局會提供一切可能的援助。

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy. — Narendra Modi （@narendramodi） 2019年12月8日

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