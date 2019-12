印度新德里工廠大火釀嚴重傷亡 至少43死逾50傷

2019-12-08 13:34:52

首次上稿 12:59

更新時間 13:34

〔即時新聞/綜合報導〕印度新德里一家工廠在當地時間今(8日)晨5點許(台灣時間約8點)發生大火,由於消防單位救援工作延遲,造成嚴重死傷,至少35死56傷,現死亡人數增至43人,驚動印度總理莫迪。

請繼續往下閱讀...

綜合印度媒體報導,新德里Anaj Mandi地區一家工廠在當地時間清晨傳出火警,消防單位在5點22分接獲通報,超過600平方英尺的存放書包及材料的廠房陷入一片火海,許多民眾在睡夢中遭到濃煙吞噬,儘管當局出動超過30輛消防車前往滅火,但仍造成嚴重死傷,至少35人死亡,56人重傷送醫,其中逾15人傷重命危。

有報導指出此次火場傷亡如此慘重原因是救援工作遲緩所致,有消防官員受訪時辯稱,起初接到火警時,並未得知有人受困消息,導致救援行動延遲,強調已盡全力救出受困民眾,至少救出超過50人,目前救援工作還在進行中。

印度總理莫迪(Narendra Modi)在推特表示,發生在Anaj Mandi大火十分駭人,並弔念這場悲劇中喪命的民眾,強調當局會提供一切可能的援助。

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.